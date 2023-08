Annulation de la City Parade à Mons : certaines autorisations auraient été refusées à l’organisateur

Elle ajoutait encore que la décision avait été prise par les organisateurs, la MCE asbl, en accord avec la ville de Mons afin que “toutes les conditions permettant une organisation optimale soient réunies.” Pour celles et ceux qui attendaient avec impatience ce rendez-vous électro, c’est la douche froide. Et pour cause : rien ne laissait supposer pareil couac à quelques jours de celui-ci.

Que s’est-il donc passé ce week-end ? Contactée, la ville de Mons ne souhaite faire aucun commentaire supplémentaire. L’organisateur a lui aussi refusé de s’exprimer, préférant attendre une nouvelle rencontre avec la ville. Certaines sources se sont cependant montrées plus bavardes alors que nous tentions de comprendre les raisons qui ont conduit au report de cette édition montoise de la City Parade… Préparée de longue date.

Des autorisations manquantes

Il nous revient qu’à ce stade, toutes les autorisations nécessaires à la bonne organisation de l’événement n’étaient pas parvenues à l’organisateur. Des autorisations indispensables pour occuper l’espace public, y faire circuler d’imposants chars, diffuser de la musique et faire danser près de 100 000 personnes sans mettre leur sécurité en péril. Une autre source nous confie encore que les travaux de la gare de Mons ont également compliqué les choses.

C’est en effet la gare qui aurait dû être mise en valeur lors de cet événement majeur. L’opening party, prévue vers midi, aurait dû être organisée sur la place Léopold, avec notamment des DJ’s comme Licious, Furax et Yves Deruyter accompagnés du MC Spike Shurakano. Vers 16 heures, une dizaine de chars auraient dû s’élancer, toujours depuis la place Léopold, sur un parcours de quatre kilomètres, empruntant les grands boulevards pour terminer sur la place des Congrès lors d’une closing party payantes. Loulou Players, Kid Noize ou encore Maxim Lany étaient prévus aux platines.

Des partenaires essentiels à la gestion de l’événement n’auraient pas été conviés autour de la table dès le départ. Notre source évoque les TEC mais aussi… la SNCB ! Des autorisations manquantes ou carrément refusées aux organisateurs auront conduit toute une série de partenaires externes à se retirer du projet. Toujours selon nos informations, même les assureurs auraient refusé de prendre le risque de couvrir la manifestation.

Mons en Mieux réclamera des réponses

À ce stade, comme nous le précisions, ni la ville de Mons ni l’organisateur n’ont souhaité confirmer ou infirmer nos informations. Mais du côté de Mons en Mieux, on ne souhaite de toute façon pas en rester là. Le groupe d’opposition réclamera des comptes lors du prochain conseil communal. “C’est d’un amateurisme sans nom… On évoque des difficultés avec des sous-traitants sans en dire plus, alors que nous sommes à une semaine de l’événement”, s’étonne Georges-Louis Bouchez, chef de file.

”Il y a manifestement eu un manque de suivi du dossier. Comment peut-on en arriver là alors que quelques jours auparavant, la ville en faisait encore la publicité ? Nous savons qu’elle avait investi dans un char spectaculaire. Des frais de communication ont été engagés, du personnel communal mobilisé pour préparer la manifestation. Quels sont les moyens qui ont été investis et gaspillés ? Nous voulons obtenir des réponses, avoir accès aux conventions.”

Pour le Montois, et président du MR, la ville perdra forcément des plumes dans l’histoire. “Nous pouvons supposer que certains prestataires seront malgré tout payés, compte tenu du court laps de temps entre la date supposée et l’annulation. J’imagine en tout cas mal que ce ne soit pas le cas. Ce qui est aussi incroyable, c’est la façon laconique dont la ville communique sur le sujet. On dirait qu’elle annule sa présence à un barbecue entre amis ! Même quand j’annule un repas entre amis, je me justifie plus que ça !”

Et Georges-Louis Bouchez de poursuivre : “Quand l’événement sera-t-il réorganisé ? On arrivera rapidement en 2024, année électorale, et l’organisation de la ducasse mobilise déjà une grande attention des services. Il faudra clairement faire la lumière sur les raisons qui ont conduit à ce “report.” Pour rappel, la ville avait déjà accueilli la City Parade en 2007. Une convention de trois ans a été signée entre cette dernière et l’organisation.

C’est d’ailleurs la première fois qu’elle était signée pour trois années consécutives dans une même ville. On en dira ce que l’on veut, les choses commencent plutôt mal…