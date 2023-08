”Ces fermetures de nuit permettront de réaliser l’enlèvement de l’enduit du plafond, le placement de la protection passive antifeu au niveau du plafond et l’élargissement de la porte d’accès au local technique”, précise Héloïse Winandy pour la Sofico. Le tunnel d’Hyon sera donc totalement fermé à la circulation de 20 heures à 6 heures du 4 septembre au 8 septembre, du 11 septembre au 15 septembre, du 18 septembre au 22 septembre et du 25 au 29 septembre.

En fonction de l’avancement des deux premières semaines, les nuits du dimanche 17 au lundi 18 septembre et du dimanche 24 au lundi 25 septembre pourraient également être utilisées. Les usagers seront déviés via le Boulevard Dolez et l’avenue des Guérites afin de reprendre le ring. Par ailleurs, certains bardages seront retirés dans plusieurs tunnels du R50. Ces opérations nécessiteront leur fermeture, uniquement de nuit, des tunnels d’Hyon et d’Orban entre le 28 et le 29 août et du 29 août au 30 août, du tunnel de Flandre du 30 août au 31 août et du 31 août au 1er septembre. Enfin, le tunnel Porte du Parc sera inaccessible entre le vendredi 1er septembre et le samedi 2 septembre.

Pour rappel, le tunnel d’Hyon, situé sur le R50 en périphérie de Mons en-dessous du boulevard Dolez, fait l’objet d’un chantier de rénovation. Les travaux sont organisés en plusieurs phases et visent à rénover les équipements électromécaniques (en cours), renouveler l’éclairage, mettre en place un système de détection de sur-hauteur pour les camions hors gabarit et une détection incendie en tunnel, renouveler la majorité des équipements du local technique permettant de gérer les différentes techniques du tunnel.

Jusqu’au 15 décembre, ces opérations y nécessitent la déviation des deux voies de circulation avec une vitesse maximale limitée à 50 km/h. Le chantier représente un budget de près de € 3,3 millions HTVA financés par la SOFICO, maître d’ouvrage. Il est réalisé en collaboration avec son partenaire technique : le SPW Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre.