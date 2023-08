Une rentrée en musique dans neuf écoles montoises

”C’est un projet qui existait déjà à Charleroi et à Bruxelles, et on s’est simplement demandé pourquoi pas Mons ?”, explique Clémence Agneessens, en charge des relations pédagogiques sur Mars. “Nous avons financièrement été soutenus par le PECA (le Parcours d’Éducation Culturelle et Artistique, NdlR) et avons épinglé neuf écoles qui rencontrent parfois plus de difficultés de transport, par exemple, pour nous rejoindre en salles.”

Neuf écoles, dix rendez-vous musicaux

Inviter la culture, en l’occurrence la musique, dans les classes et ainsi permettre à chacun de s’y sensibiliser, c’était l’objectif premier. “Nous avons pris les contacts avec les établissements tandis que les Jeunesses Musicales ont posé la sélection des artistes partenaires. Ce lundi matin, les retours étaient extrêmement positifs, tant du côté des élèves qui dansaient, sautaient, chantaient que des professeurs et de la direction.”

Des compositions rock au blues en passant par les musiques du monde, les artistes offriront aux enfants un moment suspendu avant qu’ils ne rejoignent les classes. “Les concerts sont proposés, idéalement, dans la cour de récréation afin que chacun puisse pleinement en profiter. En cas de conditions météo défavorables, nous nous replierons dans une vaste salle.” De son côté, Catherine Houdart (PS), échevine de la culture, a salué l’initiative.

”C’est une rentrée en douceur, un projet qui permet d’offrir aux enfants une transition un peu moins rude”, souligne-t-elle. “Via la présence des musiciens, toute une série de valeurs peut être transmise aux enfants. Les éveiller dès le plus jeune âge à la dimension artistique, à la diversité culturelle et sociale, c’est aussi cela que l’on souhaite aujourd’hui dans nos écoles.”

Le projet se poursuivra ce mardi à Obourg et à Nimy, ce mercredi à Saint Ferdinand (deux concerts sont prévus sur la matinée), ce jeudi à l’école de la Bruyère et à Maisières, et se clôturera vendredi avec des concerts proposés à Flénu et à l’école du Bois de Mons. Si le succès est au rendez-vous, l’initiative pourrait bien être pérennisée afin qu’elle profite à d’autres écoles dès l’année prochaine.