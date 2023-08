Une pétition lancée pour rallumer l’éclairage public la nuit : la question divise les bourgmestres de Mons-Borinage

Aujourd’hui encore, certains citoyens plaident pour un retour “à la normale.” Une pétition a même été lancée par un couple de Montois, victime d’une violente agression à son domicile dans la nuit du 23 août. Vers 4 heures du matin, plusieurs individus l’avaient menacé avec une arme avec l’objectif de voler la voiture. Un enfant de six ans était présent au moment des faits. Traumatisé, le couple estime que les méfaits sont plus faciles à commettre dans un noir total.

La pétition est adressée à Nicolas Martin (PS), bourgmestre de Mons, qui a répondu “qu’à titre personnel, il était totalement en faveur du rétablissement de l’éclairage public”. Du côté d’autres bourgmestres de l’arrondissement, les positions divergent. Éric Thiébaut (PS, Hensies) et Carlo Di Antonio (Les Engagés) sont par exemple favorables au maintien de la mesure. “On ne constate pas de recrudescence des faits. On ne peut pas ignorer le sentiment d’insécurité de la population mais il n’y a, aujourd’hui, pas de raison de revenir en arrière”, estime le premier. Le second acquiesce dans le même sens, estimant que “l’argent économisé peut être réinvesti ailleurs.”

Un impact financier à évaluer

À Boussu, Frameries et Quévy, les élus ont un avis moins tranché. “Maintenant que le prix de l’énergie a baissé et que les nuits vont être plus longues, il faudrait peut-être réévaluer la nécessité de tout couper durant la nuit”, s’interroge Jean-Claude Debiève (PS). Même son de cloche du côté de Jean-Marc Dupont (PS), qui met en avant l’aspect budgétaire. “La mesure a initialement été prise pour réaliser des économies en pleine crise énergétique. Si un retour en arrière est financièrement supportable, je ne vois pas pourquoi s’y opposer.”

Pour Florence Lecompte aussi, l’impact financier doit être évalué. “Je comprends le sentiment d’insécurité de la population par endroits. Je pense que ces économies étaient nécessaires et que le prix de l’énergie repartira à la hausse cet hiver. Je pense qu’une extinction entre minuit et cinq heures reste une bonne mesure, malgré tout.” À Quiévrain, Véronique Damée se dit quant à elle favorable à un rallumage complet.

”Ce serait plus sécurisant pour tout le monde. Nous veillons à ce que cela reste bien allumé lors des week-ends. Il n’y a pas eu d’impact sur la criminalité mais je pense que le sentiment d’insécurité doit être pris en compte. On ne peut pas l’ignorer.” À ce jour, aucune réunion entre bourgmestres n’est prévue. Mais si tel était le cas, un consensus devrait impérativement être trouvé afin d’éviter les mesures disparates et un effet “patchwork” entre territoires.