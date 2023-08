Mons en Mieux plaide pour la création de passages cloutés “intelligents”, dont la lumière serait intensifiée à l’approche d’un piéton

Cette problématique a déjà été relayée à plusieurs reprises au sein du conseil communal de Mons par Mathieu Veltri (Mons en Mieux). En 2019, ce dernier avait déposé une motion invitant le collège à prendre des dispositions afin de mener une expérience pilote sur une ou plusieurs voiries communales sensibles afin d’étudier l’efficacité de passages pour piéton dits intelligents.

C’est-à-dire pourvus d’une gestion électronique permettant de modifier la luminosité des lampes ou d’activer des panneaux de signalisation lorsqu’un piéton approche, afin de capter l’attention des automobilistes. La motion avait été refusée, le collège n’étant pas en mesure de chiffrer le coût de pareille mesure et rappelant que l’intérêt serait plutôt d’y songer sur les voiries régionales, dépendant donc du SPW.

Aujourd’hui, le conseiller de l’opposition reste persuadé que la mesure aurait du sens. Certains citoyens soutiennent d’ailleurs la démarche, estimant que cela serait “un plus” en matière de sécurité. “Certains passages pour piéton ont été repeints, notamment sur la chaussée du Roeulx, mais ce n’est pas suffisant”, estime Mathieu Veltri. “On peut regretter que la majorité balaie des propositions destinées à répondre à des inquiétudes formulées par des citoyens.”

Et de poursuivre : “Ces passages piétons intelligents permettraient probablement de diminuer le nombre d’accidents, encore trop nombreux à survenir. Ce que je souhaiterai de la ville, c’est qu’elle dresse un état des lieux de chaque passage clouté afin d’avoir une vue d’ensemble de la situation et pouvoir cibler les lieux les plus problématiques. Je suis bien conscient que cela serait long et fastidieux mais c’est, à mes yeux, absolument nécessaire pour intervenir efficacement.”

De son côté, l’échevine de la mobilité, Charlotte De Jaer (Ecolo) rappelle que depuis le début de la mandature, “d’importants travaux de création et de sécurisation ont été entrepris, par exemple face au cimetière de Mons ou aux abords du Waux-Hall. En concertation avec la Région wallonne, nous étudions la nécessité de sécuriser certains grands axes, qui sont donc plus généralement régionaux”, poursuit l’échevine.

”Nous avions déjà discuté avec elle des passages intelligents, notamment pour un axe du côté de Maisières mais à ce stade, aucun passage spécifique n’a été défini.” De manière plus générale, les autorités restent convaincues que les difficultés concernent surtout les axes à deux bandes de circulation. “Lorsqu’une voiture s’arrête pour laisser passer un piéton, le véhicule qui circule sur la voie de gauche n’en comprend pas toujours la raison et peut être tenté d’effectuer un dépassement. Ces situations sont dangereuses.”

L’échevine estime finalement que généraliser l’installation de dispositifs intelligents n’aurait que peu de sens. “Chaque passage doit être étudié au cas par cas, en fonction de son contexte lumineux, de son utilisation, de sa localisation.” Bref, à ce stade, la meilleure façon d’éviter l’accident reste probablement de redoubler de prudence, que l’on soit piéton ou conducteur.