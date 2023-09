Du coaching à l’emploi à l’EAFC Jean Meunier

Cette nouveauté s’intègre dans une dynamique déjà instaurée il y a plusieurs années au sein de l’établissement, qui dépend du réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement. “Il y a encore quelques années, nous proposions de la formation et c’est tout”, explique Yves André, directeur. “Nous avons ensuite mis en place une cellule de coaching afin d’accompagner les étudiants pendant leur formation. L’idée était alors de revenir sur des difficultés d’apprentissage, d’organisation, ou de travail sur le volet “social.”

Un encadrement individuel ou collectif

Pour la direction, il s’agit d’une plus-value mais envisager “l’après” était tout aussi important. “C’est pour cette raison que l’on propose les ateliers de recherche active d’emploi. Toutes les semaines, un accompagnement sera proposé de manière collective. Mais des entretiens tout à fait individualisés seront également possibles.” À l’AEFC Jean Meunier, les étudiants sont en reprise d’étude pour changer de carrière ou obtenir un CESS après une interruption de scolarité.

Pour beaucoup, il est donc primordial de se préparer au mieux aux épreuves de recrutement. “Plusieurs aspects seront travaillés : les participants apprendront d’abord à mieux se connaître eux-mêmes, à découvrir leurs limites, leurs freins mais aussi leurs forces et leurs atouts”, ajoute Maurane Hogne, assistante sociale et coach. “Les différentes structures telles que l’ONEM, le Forem leur seront proposées, de même que les aides à l’emploi. Enfin, nous verrons où trouver des offres d’emploi et comment y répondre.”

Une fois cette phase plus administrative clôturée, les candidats seront mis en situation via des ateliers collectifs ou individuels. “On simulera des entretiens d’embauche afin qu’ils se sentent prêts. L’idée, c’est vraiment de les mettre en confiance en leur proposant un petit laboratoire d’expérimentation. In fine, ils sortiront de là avec un portfolio axé autour de leur propre projet professionnel, et mieux armés pour s’en sortir sur le marché de l’emploi.”

Trois séances d’information sont prévues les 7, 11 et 15 septembre prochain. Plus d’infos sur la page Facebook de l’EAFC Jean Meunier.