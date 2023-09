Inondations “fréquentes” à la rue Meurisse à Ghlin : les travaux, ce ne sera pas pour tout de suite

Depuis plusieurs années déjà, les riverains de la rue Meurisse et des rues adjacentes se plaignent de la situation. “Alors qu’on refait, à juste titre, la voirie et l’égouttage de la rue de Jurbise, à deux pas de chez eux, cette réfection pourtant positive leur laisse forcément un goût amer car ils s’estiment, eux, délaissés”, explique Baptiste Coppens (Mons en Mieux).

Ce dernier a en effet réinterpellé le collège communal afin de savoir si des solutions étaient envisagées à court et à moyen terme pour prévenir les risques d’inondation et savoir comment la ville comptait communiquer et “rassurer ces habitants sur les démarches qui seront ou non réalisées.” A priori, il ne faudra pas attendre de solution dans l’immédiat.

”En ce qui concerne les rues Meurisse et des Anneaux, la problématique de l’égouttage est bien connue”, confirme le collège communal. “Le quartier n’étant pas encore égoutté, l’égouttage de ces voiries est tributaire des travaux de la rue de Jurbise. Actuellement, un système de claies au niveau de la rue Meurisse est présent depuis un bon nombre d’années afin de soulager la stagnation d’eau. Notre intervention consiste à pomper les eaux en cas de fortes pluies, nettoyer l’avaloir à proximité et entretenir les claies.”

La ville insiste par ailleurs sur le fait qu’il est “impossible de traiter toutes les rues qui nécessitent un investissement sur la même commune en une seule mandature.” Depuis 2019, l’entité de Ghlin a déjà bénéficié de plus de 4 millions d’euros pour la rénovation de voiries. “La rénovation des rues Meurisse et adjacentes pourrait être envisagée dans le cadre du prochain plan pluriannuel, sous réserve des possibilités budgétaires et de la répartition territoriale des travaux.”

On notera que la rue des Anneaux sera quant à elle réfectionnée, mais pas dans sa totalité. Seule la partie enserrant la placette sera revue. Les travaux dont question sont intégrés au chantier Jacqumotte-Jurbise, déjà en cours.