L’option “sport-études” de l’Athénée Provincial Jean d’Avesnes connait un succès croissant : une quarantaine d’inscriptions ont déjà été refusées

Les dernières délibérations ayant été menées ce jeudi soir, les derniers chiffres ne sont pas encore définitifs. Mais il apparaît qu’une quarantaine de demandes d’inscription devront être refusées par la direction. Impossible en effet pour cette dernière de répondre favorablement à toutes, d’une part parce que le nombre d’heures disponibles est calculé sur base des chiffres de la rentrée scolaire précédente, et d’autre part parce que les murs ne peuvent pas être poussés.

”Au niveau des locaux en tant que tel, on peut encore s’en sortir mais on atteint en revanche doucement la capacité maximale pour l’occupation du hall omnisports”, explique le directeur, Valentin Fourneaux. “Et avec huit vestiaires disponibles, on commence là aussi à être tout justes. On ne pourra pas éternellement accueillir plus d’élèves.” L’an dernier, ils étaient quelque 620 à étudier à l’APJA. Aujourd’hui, ils sont pratiquement 680. Deux nouvelles classes ont d’ailleurs été ouvertes.

Pour Pascal Lafosse (PS), député provincial en charge de l’enseignement, le succès de l’APJA est indéniable. “Le fait de proposer aux jeunes d’allier l’apprentissage à leur passion pour un sport est un vrai plus qui permet de limiter les risques de décrochage scolaire”, souligne-t-il. “Avec la pratique de neuf heures de sport par semaine, tout en ayant la possibilité d’entreprendre ensuite des études en haute école ou à l’université, ils ont une motivation supplémentaire.”

Basket, football, tennis, équitation ou rugby

Aujourd’hui, il est possible de pratiquer à l’APJA le basket, le football, le rugby, le tennis ou l’équitation (en collaboration avec le centre provincial Les métiers du cheval), et d’ainsi profiter d’un encadrement professionnel et de collaborations avec les grands clubs de la région (Belfius Mons-Hainaut, RAEC Mons, Rugby Club de Frameries, Tennis Club d’Havré). “Le fait de pouvoir envoyer nos jeunes dans les infrastructures de ces clubs représente, là encore, une réelle opportunité”, ajoute Pascal Lafosse.

D’autres sections sports-études pourraient peut-être encore être créées à l’avenir mais pas question de l’envisager au détriment des sections existantes. “Il faut aussi se dire qu’emmener les jeunes vers les clubs partenaires représente un coût puisqu’il faut des bus, des chauffeurs,… Il nous faut désormais compter au plus juste, au plus économique, tout en conservant la spécificité de notre enseignement.”

On notera encore que d’importants investissements viennent d’être consentis pour offrir aux étudiants des infrastructures de qualité. Le parquet, l’éclairage, le plafond et les vestiaires de la salle omnisports viennent par exemple d’être totalement rénovés. Reste donc désormais aux parents de réfléchir et de s’y prendre “suffisamment tôt” pour inscrire leurs enfants, car les places deviennent rares.

Certains n’hésitent d’ailleurs plus à le faire avant la 3e année secondaire, les élèves “en interne” étant forcément prioritaires pour obtenir une place en sport-études.