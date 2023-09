Réouverture de la déviation de la N50 de Ghlin : la volonté politique est intacte mais le dossier stagne

En effet, cette dernière permettait de désengorger le carrefour de la porte de Ghlin et le rond-point Warocqué, deux lieux sensibles et régulièrement saturés. Le soulagement n’avait été que de courte durée puisque la déviation avait été fermée quelques mois après la réouverture de la N50. Depuis 2021, les citoyens espèrent à nouveau pouvoir profiter de l’itinéraire alternatif.

En août 2022, l’échevin des travaux, Stéphane Bernard (PS), réaffirmait dans nos colonnes sa volonté de soutenir la remise en place de la déviation, tout en aménageant une piste cyclable totalement sécurisée via l’installation d’une glissière séparant le flux voitures/vélos. Il précisait encore que toutes les démarches étaient en cours mais que de la patience serait encore nécessaire.

Un an plus tard, alors que les enfants ont repris le chemin de l’école et que les conducteurs sont à nouveau (trop) nombreux sur les routes, la question d’une possible réouverture se pose. Guillaume Soupart (Mons en Mieux) a ainsi réinterpellé l’échevin compétent, histoire de savoir si les démarches avaient avancé. Sur papier, la réponse est favorable. Dans les faits en revanche, rien de concret n’est à signaler.

Un dossier "complexe"

”Le projet consiste à ce que la ville rende pérenne un aménagement qui avait été réalisé par le SPW, à titre provisoire, sur un terrain de l’IDEA pendant les travaux de la N50”, recontextualise Stéphane Bernard. “Le dossier administratif est complexe compte tenu des différents intervenants. Nous avons également appris que des installations appartenant à Vivaqua se trouvaient sous la voirie concernée.”

Des mesures de sécurité doivent dès lors être prises. “L’opérateur a un cahier d’exigences très strict pour des raisons évidentes de sécurité. À ce jour, nous sommes en attente du descriptif du dispositif de protection des conduites souhaité par Vivaqua. Il devrait nous parvenir dans les prochains jours.” Après quoi un crédit devra être inscrit au budget extraordinaire 2024.

La volonté de la ville reste donc toujours de pouvoir concrétiser le projet. “Sous réserve d’imprévus, les travaux de protection de la conduite devraient avoir lieu dans le courant du premier semestre 2024. Les autres phases devraient suivre.” L’échevin n’annonce donc aucune date précise. Il faudra a priori continuer à prendre patience.