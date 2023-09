Le Monstreet VTT revient à Mons pour une 7e édition : une nocturne sera même proposée le samedi soir !

Cette année, c’est donc dès samedi soir que les mollets chaufferont. “Pour la première fois, nous allons proposer une nocturne sur un parcours de deux kilomètres avec un beau dénivelé”, explique François Grandjean. “Il s’agira d’un run individuel en deux boucles. Les meilleurs seront qualifiés pour le tableau de la grande finale, les derniers seront reversés dans un tableau “petite finale.” Les deux tableaux seront ensuite organisés sous forme de quart, demi-finales et finales.

Un maximum de 96 participants pourront s’inscrire sur cette nocturne, contre 360 le dimanche pour le “traditionnel” Monstreet. Un parcours de 5,5 kilomètres sera cette fois proposé aux équipes qui se relaieront par équipe de trois. “Nous en seront à la 7e édition et nous constatons que l’événement séduit, même si les inscriptions sont surtout attendues à l’approche de l’événement”, poursuit l’organisateur.

Sold-out chaque année

Lors de la première édition, la ville et la police n’avaient accepté “que” 100 équipes de trois vététistes. “Chaque année, nous sommes sold-out. Nous avons fait nos preuves et prouvé que la sécurité sur le parcours était assurée. C’est aussi pour cette raison que nous avons obtenu l’autorisation d’organiser la nocturne. Lorsque nous avions formulé la première demande en 2019, les services de police s’étaient montrés réticents. Nous avons étoffé notre dossier pour les rassurer et cette année, nous avons un total soutien de leur part et de la ville.”

Les participants pourront ainsi découvrir la ville de Mons sous un œil différent, entre deux coups de pédale. “Le départ sera donné depuis la place du Parc. Les coureurs devront rejoindre le parc du Beffroi et passeront, entre-temps, par des lieux insolites et culturels, d’ordinaire interdits aux vélos. Sans en dire trop, on peut déjà annoncer qu’ils passeront par des cafés ou restaurants en plus de lieux emblématiques et historiques.”

L’occasion donc d’allier sports et tourisme, tout en soutenant une bonne cause. “Chaque année, nous soutenons une œuvre : le Relais pour la vie, Bougeons pour vivre,… Cette année, ce sera peut-être Cap 48 ou le Télévie, nous n’avons pas encore tranché.” Les organisateurs espèrent en tout cas attirer du monde. D’autant que la soirée de samedi sera animée par deux groupes, Basildon District (cover de Depeche Mode) et les Brandy Warhols (cover rock et disco), autour de foodtrucks et de bars installés sur la place du Parc.