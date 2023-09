Mons : le suivi archéologique mené au square Roosevelt se termine

”Ce n’est pas un chantier de fouille à proprement dit mais bien un suivi archéologique”, précise Étienne Sermon, directeur du service promotion et patrimoine de l’Awap “Il reste encore un peu de travail mais notre mission sur le terrain s’achève, l’intervention est en phase terminale. Il faudra alors ensuite procéder à ce que l’on appelle le post-fouilles, c’est-à-dire à l’analyse de ce que l’on a découvert sur le site.”

Des vestiges ont pu être découverts. ©AWAP

Ce dernier a d’ores et déjà livré quelques secrets. “On a pu mettre en évidence l’excellent état de conservation de vestiges attribuables au XVIIe siècle. Il s’agit essentiellement de vestiges correspondant à la dernière phase d’occupation du site. “À côté de ces vestiges, on a également identifié, grâce à des documents historiques, des traces d’occupation imputables au 13e et XIVe siècles.” Le matériel archéologique récupéré, notamment de la céramique ou de la faïence italienne, témoigne d’un niveau de vie assez élevé, voire bourgeois dans ce quartier montois.

Certains éléments pourraient à nouveau être mis en valeur via le Pôle muséal montois et l’archéothèque mais la majorité devrait l’être sur le site internet et les réseaux sociaux de l’Awap.