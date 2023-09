Mons et flibco.com renforcent leur collaboration pour relier Mons-Borinage à l’aéroport de Charleroi

En effet, au vu du succès de la ligne, l’Office du Tourisme de Mons, en collaboration avec Flibco, a décidé de commercialiser directement les tickets. Grâce à un QR-code personnel, les touristes pourront désormais acheter leurs titres de transport directement à visitMons. “Les chiffres sont particulièrement positifs. Nous comptons déjà plus de 9 000 réservations et 13 000 passagers véhiculés entre Mons et Charleroi”, souligne Julie Guttin, Sales&Partnership manager chez flibco.com.

La Ville de Mons, par l’intermédiaire de l’Office du Tourisme, a réalisé des campagnes de communication afin de faire la promotion de la ligne sur les marchés internationaux, mais aussi assurer une visibilité à l’intérieur de l’aéroport. Par ailleurs, sachant que le lieu de l’arrêt de bus revêt une grande importance pour les utilisateurs, la ville a également concrétisé un déplacement de l’arrêt existant entre le rond-point d’Imagix et le Lotto Mons Expo au niveau du Centre de congrès et de la future gare.

Renforcer l’attractivité de Mons

”Le futur arrêt sera mieux adapté aux besoins des voyageurs et mieux connecté à la ville”, assure-t-on du côté de cette dernière. Pour rappel, 12 départs par jour sont organisés à des horaires réguliers, adaptés aux heures des vols d’avion. Le prix du billet commence à 13,50 € et permet de rejoindre directement l’aéroport de Charleroi depuis Mons ou inversement. L’objectif recherché lorsque le partenariat a été noué était à la fois d’offrir un nouveau service à la population de Mons-Borinage, mais aussi de renforcer l’attractivité de Mons auprès des touristes et des visiteurs.

”Nous voulions offrir un nouveau service à la population montoise et boraine, mais aussi développer un outil qui permette d’attirer plus de touristes à Mons. L’aéroport de Charleroi draine 8 millions de passagers chaque année et représente donc un très beau potentiel pour Mons. Je me réjouis donc de la réussite de ce partenariat, c’est une excellente chose que nous puissions le renforcer”, souligne encore Nicolas Martin.