La ligne ferroviaire Mons-Paris sera finalement mise en service six mois plus tôt que prévu !

Dans un premier temps, l’échéance de décembre 2024 était annoncée. Le ministre fédéral de la mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo), a cependant suggéré d’avancer l’inauguration de la ligne afin qu’elle puisse être mise en service dès l’été 2024 et les jeux olympiques de Paris. Une excellente nouvelle pour les navetteurs, qui pourraient ainsi profiter d’une ligne classique, plusieurs fois par jour, entre Paris et Bruxelles.

Pour rappel, ce train fonctionnerait avec du matériel belge et pourrait accueillir entre 600 et 700 passagers. Un peu plus de deux heures seraient nécessaires pour liaisonner Mons et Paris. Il ne s’agira certes pas de la liaison ferroviaire la plus rapide, mais elle aura au moins le mérite d’offrir une réelle alternative aux usagers, aujourd’hui contraints de se rendre à Bruxelles, Lille, Maubeuge ou Valenciennes pour embarquer vers la France.

Aussi profitable aux travailleurs transfrontaliers

Le tarif devrait se situer en dessous de celui du TGV. Les horaires précis, le tarif et le nombre de train journaliers restent encore à préciser et à affiner par la SNCF et la SNCB. Néanmoins, selon l’autorité de régulation des transports française, ces trains pourraient quitter Bruxelles vers Paris à 6h52, 9h40, 13h40, 15h40 et 18h40. Pour la ville de Mons, il s’agit clairement d’une belle opportunité.

”C’est une excellente nouvelle puisque nous allons gagner 6 mois d’activités. Au-delà de permettre de rejoindre directement la capitale française, ce train permettra aussi de faciliter les liaisons transfrontalières de proximité entre Mons et Aulnoye-Aimeries”, souligne de son côté Nicolas Martin (PS), bourgmestre. “La Ville de Mons, Chef-lieu du Hainaut et capitale culturelle de la Wallonie, se doit de bénéficier d’une liaison transfrontalière ferroviaire efficace.”

Et de poursuivre : “Qu’il s’agisse des travailleurs venant prester dans nos entreprises et institutions, des étudiants qui suivent leurs études supérieures à Mons ou encore des touristes venant visiter Mons et ses nombreuses attractions culturelles et récréatives, le train doit rester une option crédible et confortable, tant d’un point de vue économique qu’écologique.”

Le bourgmestre, qui n’a jamais digéré la suppression de la liaison directe entre Mons et Paris alors que la demande était forte, annonce encore que la mise en service de la ligne dès l’été prochain sera valorisée dans les prochaines promotions d’événements d’envergure, notamment les expositions internationales du BAM.