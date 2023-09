L’impact des Beatles sur la francophonie sera au cœur de la 34e édition du Beatles Day de Mons

Depuis 1988, l’asbl “Beatles Day” se démène pour proposer chaque année un événement international et unique en Belgique, exclusivement consacré à l’œuvre musicale des Beatles et à son impact. Expositions, conférences, espace littéraire, concerts, présence de personnalités ayant été proches du groupe,… Les activités culturelles et musicales sont nombreuses… Et séduisent. En effet, ce sont annuellement entre 2000 et 3000 personnes qui rejoignent Mons pour prendre part au rendez-vous.

”Il n’est pas besoin d’insister sur la dimension internationale de ce groupe fondateur de la musique moderne et populaire. D’ailleurs, parmi les participants et les visiteurs, nous comptons nombre de sympathisants et d’amateurs, venus des quatre coins d’Europe, tout particulièrement des pays et Régions francophones voisins”, souligne Alain Cardon, organisateur. “Ceux-ci sont abondamment représentés par des auteurs, des interprètes, des conférenciers, des collectionneurs, sans oublier de nombreux journalistes.”

Pour cette année 2023, le comité a décidé de renforcer l’identité francophone de cette manifestation. Dans ce cadre, cette édition célébrera l’impact du groupe de Liverpool sur la culture et la chanson françaises. “Nombre d’artistes francophones ont en effet été directement inspirés ou indirectement influencés par les sonorités nouvelles créées par les Beatles. Aussi, avons-nous choisi comme thème générique du Beatles Day 2023, “Michelle, ma Belle”, un des plus célèbres de leurs titres qui a été diffusé, interprété, chanté et repris par différents artistes dans le monde entier.”

Les places sont dès maintenant en vente sur le site officiel de l’événement, au prix de 28 euros pour un adulte et de 16 euros pour un étudiant (les enfants de moins de 16 ans ne paient pas). Le programme complet de l’événement est également à retrouver sur le site ou la page Facebook Beatles Day.