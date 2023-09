100 millions d'euros investis pour redynamiser Jemappes

"Dès le début du processus, la ville a choisi de cibler des quartiers prioritaires", explique Nicolas Martin (PS), bourgmestre. "Ces quartiers ont été choisis non seulement car ils sont les plus denséments peuplés, mais aussi parce qu'ils souffrent d'un déficit d'investissements privés."

Investissements publics... et privés !

Au total, ce sont près de 100 millions d'euros - 40 millions d'euros publics, 60 millions d'euros privés, en dehors du projet d'hôpital qui représente à lui seul 300 millions - qui seront consacrés au redéploiement de l'ancienne commune, qui compte près de 10 000 habitants, ce qui en fait la deuxième plus densément peuplée du Grand Mons.

Concrètement, la ville entend travailler sur plusieurs axes, et notamment le développement de l'activité économique et de formation. Cela passera par la contruction d'un centre de formation en éco-technologies sur le site des anciens laminoirs, situé entre Mons Arena et l'autoroute, auquel s'adjoindra une salle de gymnastique. "Ce projet va incontestablement avoir un impact direct sur l'emploi et permettra de répondre aux besoins de développement des entreprises qui sont au coeur du plan de relance."

Dans le même ordre d'idée, la construction d'un nouvel hôpital sur l'avenue Wilson, le projet "zéro chômeurs" qui bénéficie d'une enveloppe de plus de 12 millions d'euros via le fonds social européen et la région wallonne, la création d'une épicerie sociale ou encore l'augmentation du nombre de places au sein de la crèche "Si t'es p'tit" doivent permettre de ramene de l'activité (économique) et de la vie dans les quartiers afin de donner à ceux-ci un nouveau souffle.

Du logements et des espaces verts

Un important travail est également entrepris sur les chancres urains et la requalification des immeubles abandonnés. Citons en ce sens la démolition programmée des tours du Coq, l'acquisition et la rénovationn de logement et de commerces (une dizaine de bâtiments ont été identifiés), la transformation de l'ancien athénée de Jemappes pour y installer 52 appartements répartis en quatre immeubles, du parking et un parc résidentiel ou encore la disparition du chancre de l'ex-école Notre-Dame de l'avenue Maréchal Foch pour accueillir, là aussi, du logement.

Enfin, et parce que Jemappes est densément peuplé et ne jouit que de très peu d'espaces verts, une priorité quasi-absolue est donnée à la végétalisation d'espaces. Un parc communal verra le jour sur le chancre de l'ancien Aldi, la place Jericho sera végétalisée tandis que des arbres seront plantés et l'espace aménagé au niveau de l'avenue du Plan Incliné, de la place de l'Attaque, de la place de la Peche, de la place de la Citadelle.

Côté mobilité, ajoutons encore que des chantiers de voiries et de trottoirs sont en cours de finalisation, qu'un mobipôle est en cours de concrétisation en gare de Jemappes et qu'une passerelle cyclist est en cours de création pour rejoindre le chemin de halage.