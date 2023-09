“L’association des PMR de Mons-Borinage” entend peser plus lourd dans les discussions avec les autorités locales

Rien de très officiel, donc. “Le problème du groupe Facebook, c’est que même si l’on est nombreux à y adhérer, il ne nous offre aucune légitimité”, explique Franck Dupont. “Il était difficile de peser dans les discussions avec les autorités, tout comme il était impossible d’envisager une action en justice au besoin.” D’où la création de l’Association des PMR de Mons-Borinage. Les statuts ont été récemment déposés.

Au-delà du grand Mons

Et pas question pour le conseil d’administration de se limiter au grand Mons. “Les problématiques que l’on rencontre ici sont identiques à Colfontaine, à Boussu ou à Quaregnon. C’est toute la région qui est concernée. Notre champ d’action ira donc au-delà des frontières montoises. On compte d’ailleurs envoyer un courrier à l’ensemble des administrations de la région, y compris les échevinats de la mobilité et des travaux, pour annoncer la naissance de l’association et réclamer un audit de ce qui a déjà été entrepris en matière d’aménagement PMR sur le territoire communal.”

Les principaux intéressés s’estiment encore trop souvent oubliés. Et si jusqu’ici, beaucoup subissaient la situation en silence, ce temps-là est révolu. “Il est plus que temps de nous considérer et de nous offrir une meilleure accessibilité. On estime que dans l’arrondissement Mons-Borinage, 300 000 personnes sont PMR. C’est énorme ! Nous avons conscience que la tâche ne sera pas facile, que le défi est titanesque et qu’il faudra parvenir à se faire entendre. Mais nous sommes déterminés à faire bouger les choses.”

Une collaboration avec d’autres associations déjà actives est par ailleurs prévue afin de mutualiser les expériences et, in fine, obtenir satisfaction.