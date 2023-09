En difficulté financière, la crèche “L’île aux Enfants”, située à Hyon, fermera ses portes en fin d’année

Les parents ont été informés de cette décision le 4 septembre dernier. La fermeture, elle, n’interviendra que dans quelques mois, le 22 décembre, veille de congés scolaires. “Ce n’est pas une décision facile mais je suis arrivée à un stade où ce n’était plus tenable”, explique la directrice. “J’ai le statut d’indépendante et j’avais avec moi une employée. Entre son salaire, les charges ONSS, les normes imposées par l’ONE, la location du bâtiment, les charges, la cuisine et le nettoyage, je travaillais plus de dix heures par jour sans parvenir à dégager un salaire décent.”

Une solution pour tous les enfants

L’île aux enfants offrait neuf places d’accueil, occupées par un total de 14 enfants. Tous ont d’ores et déjà trouvé une solution. “Je pars travailler à Ghlin, au sein de la Boîte à Malice. Je garde mon statut d’indépendante mais la question financière ne se posera plus de même façon et je m’assure plus de stabilité. La crèche accueille aujourd’hui 21 enfants mais a été initialement autorisée à en accueillir 28. L’ONE a donné son accord pour que le nombre soit revu. Tous les enfants que j’accueillais peuvent donc m’y suivre.”

Tous, à l’exception d’un enfant pour des raisons de mobilité, ont accepté la solution proposée. “De mon côté, j’en suis évidemment ravie. Une place avait également été proposée à mon employée, qui a décliné. Nous avons organisé, à destination des parents, une visite de la Boîte à Malice afin qu’ils aient la certitude que le milieu d’accueil pouvait leur convenir, malgré des horaires ou tarifs différents.”

Une offre toujours trop faible face à la demande

Vendredi, soit cinq jours après avoir appris la fermeture prochaine de leur actuelle crèche, les parents étaient invités à donner réponse. “Nous ne pouvions pas nous permettre d’attendre davantage car le dossier doit désormais être constitué et validé par les administrations subrégionales de l’ONE.” Du fait que la fermeture ne soit pas effective du jour au lendemain et qu’une alternative soit d’emblée proposée aura évidemment facilité les choses.

Heureusement, lorsque l’on sait que l’offre, tant du côté des crèches que des accueillantes, est bien inférieure à la demande. De nombreuses places doivent être créées dans les mois et années à venir via le plan cigogne mais qui ne suffiront pas à pallier le manque. D’autant que la réforme des milieux d’accueil (baptisée Milac) pourrait pousser certaines structures et accueillantes indépendantes à fermer boutique.

Cette dernière prévoit en effet qu’à l’horizon 2025, tous les milieux d'accueil soient regroupés sous l’appellation “crèche” et fonctionnent sous statut d’asbl ou de coopérative à finalité sociale pour être en mesure de solliciter des subsides. Les indépendants devront donc se salarier au sein de leur propre structure et embaucher un certain nombre d’encadrants pour répondre aux normes. Des coûts supplémentaires inévitables, qui devront être répercutés sur le tarif journaliser réclamé aux parents… Ou qui contraindront les directions à renoncer et à fermer purement et simplement. De quoi mettre les parents encore un peu plus en difficulté.