Laurent Piron, champion du monde de magie en 2022, présentera son spectacle en première mondiale à Mons

En juillet 2022, Laurent Piron remportait le championnat du monde de magie FISM avec le numéro “Paper Ball”, extrait du spectacle TIM. Cette distinction, la plus haute dans le milieu de la magie, le Belge l’a obtenue grâce à l’émotion transmise durant le numéro ou encore à l’innovation technique. Elle lui a également valu les félicitations du maître mondial de la magie, David Copperfield.

Le spectacle Absurde sera présenté à trois reprises. ©D.R.

Avec son show, Laurent Piron entend bouleverser les perceptions du public et l’entraîner dans une aventure aussi esthétique que poétique. La magie nouvelle a en effet vocation à casser les codes et à placer l’illusion et le détournement du réel au centre des enjeux artistiques.

”Nous sommes producteurs des deux spectacles évoqués. Ils sont donc proposés en première mondiale chez nous, avant de tourner partout ailleurs”, précise Anya Scuflaire, chargée de communication pour Mars. “Nous proposerons vraiment une très belle saison 2023-2024 et le fait de pouvoir l’ouvrir sur de telles prestations, c’est une chance !”

Les artistes seront d’ailleurs en résidence chez Mars pour assurer les répétitions avant le grand jour, c’est-à-dire le 21 septembre pour TIM et les 4, 5 et 6 octobre pour Absurde. “Ce dernier sera proposé dans le cadre de la nuit des musées spéciale danse, organisé à l’occasion de la Biennale d’arts et de culture portée par la Fondation Mons 2025, la ville et Mars.”

Sur scène, le public retrouvera huit danseurs et danseuses qui axeront leurs mouvements autour de l’absurde et du surréalisme. “C’est une proposition très rythmée, qui reste accessible au grand public”, poursuit Anya Scuflaire. “Nous sommes heureux de collaborer une nouvelle fois avec Anton Lachky, que nous avions déjà accueilli avec le spectacle Les Autres.”

Cette création avait reçu le prix de la Ministre de l’enseignement fondamental, avait été coup de foudre de la presse et lauréat du Prix Maeterlinck de la critique Danse. Le spectacle avait été présenté lors d’une tournée internationale de 120 dates.