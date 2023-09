37 ans plus tard, le CPESM inaugure sa nouvelle salle de sport, totalement adaptée et inclusive

37 ans plus tard donc, les enfants ne pratiquent plus leur sport dans les couloirs de l’établissement mais bien dans une salle flambant neuve, pensée et aménagée pour répondre à leurs handicaps et besoins. Contrastes et textures des matériaux, luminosité naturelle ou uniforme, aménagement des salles, sanitaires collectifs et individuels,… Rien n’a été laissé au hasard. De la conception à la réalisation, des professionnels de la thématique ont été consultés.

Un peu plus de deux ans de travaux

In fine, c’est un hall sportif vaste de 1720 mètres carrés, comprenant une salle de sport polyvalente de 731 mètres carrés, une aire de jeux secondaire dédiée à la pratique du yoga ou du fitness, un local snoezelen, une réserve, plusieurs vestiaires, un bureau, des locaux techniques et des sanitaires, qui a été construit en un peu plus de deux ans. Il sera fréquenté par les jeunes du CPESM mais également par d'autres clubs sportifs en dehors des heures scolaires.

Les enfants profitent désormais d'une salle totalement adaptée à leurs handicaps. ©E. Brl.

”Depuis 30 ans, les cours de sport étaient bel et bien assurés mais dans des conditions qui étaient loin d’être optimales”, se souvient Fabienne Devilers, députée provinciale. “Cela contraignait parfois l’institution à donne cours de sport ailleurs, sur d’autres sites. Un dossier de demande de construction d’un hall sportif adapté était introduit pour la première fois en 1986 par Monsieur Lecaille, alors directeur du CPESM.”

600 bénéficiaires en profiteront

Malgré la pertinence et l’urgence d’y répondre favorablement, le projet connaîtra de nombreux aléas. Il n’aboutira qu’en 2015, lorsqu’il sera relancé à la Région wallonne auprès d’Infrasports. Le 7 mars 2016, les plans étaient présentés à l’institution et en 2020, une promesse ferme de subsides était formulée. “C’est une énorme satisfaction que de pouvoir inaugure cette salle”, souligne Caroline Naem, coordinatrice générale.

”Il s’agit d’une infrastructure exemplaire en matière d’inclusivité, qui offre confort et sécurité à nos bénéficiaires." Des bénéficiaires nombreux, au profil varié, puisqu’ils sont près de 600, atteints de déficiences visuelles, auditives ou de troubles instrumentaux, à fréquenter le centre. À ce jour, le nouveau hall sportif est l’une des rares structures sportives qui soit à la fois adaptée, inclusive et durable en communauté française, tous réseaux confondus.

Pour permettre sa construction, près de quatre millions d’euros – 2,5 millions d’euros financés par la Province de Hainaut, qui a ajouté 150 000 euros d’équipements sportifs, et 1,5 million d’euros financés par Infrasport – ont été dégagés.