La Montoise Marie-Esther portera la parole des Belges francophones à l’Assemblée générale de l’ONU

La délégation belge sera notamment constituée du premier ministre, Alexander De Croo, de la ministre des affaires étrangères Hadja Lahbib ou encore de la reine Mathilde. “J’ai été élue par le forum des jeunes il y a presque deux ans, pendant lesquels j’ai été formée par un membre senior”, explique la jeune femme, professeur d’anglais-néerlandais.

”Depuis 2023, j’ai pris le relais et je forme désormais ma successeur. On participe à des activités, des forums, des conférences, on part à la rencontre d’autres jeunes,… Tout ça nous permet de nous nourrir et de rédiger un plaidoyer permettant de porter la voix des jeunes Belges au niveau national et international.” À quelques jours du grand départ, les préparatifs vont bon train.

Un agenda bien chargé

”Il y a beaucoup d’excitation, un peu de stress aussi. On tente depuis deux jours de planifier et de remplir autant que possible l’agenda.” Marie-Esther prendra notamment part au sommet sur les ODD, à la semaine sur le climat, au sommet mondial de la biodiversité ou au sommet sur l’ambition climatique. Elle restera sur place une semaine et demie, auxquels s’ajouteront quelques jours dédiés au tourisme.

La professeur en est plus que jamais persuadé, chaque minute compte pour enrayer l’emballement climatique. “Je pense qu’on l’a assez vu cet été encore, entre les inondations, les feux de forêt,… Il faut bouger, maintenant ! Pas demain, mais bien aujourd’hui. On espère d’ailleurs que les pays qui assisteront à l’événement viendront avec des engagements concrets et ne seront pas là pour faire de la figuration.”

C’est, en effet, tout ce que l’on est en droit d’attendre.