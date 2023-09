Des travaux de voirie vont être lancés à Cuesmes, Maisières et Havré

”Cette programmation inédite poursuit sur sa lancée avec une série d’interventions importantes sur des voiries particulièrement dégradées, ciblées dans tout le territoire du Grand Mons”, rappellent Nicolas Martin, bourgmestre, et Stéphane Bernard, échevin des travaux. “C’est un effort sans précédent fait par la Ville qui n’avait jamais consacré de budgets aussi conséquents pour les communes fusionnées.”

Voiries, trottoirs et piste cyclable

Concrètement, les rues des Chrysanthèmes à Cuesmes, Georges Mabille à Havré et Comte Cornet à Maisières vont connaître un véritable lifting en profondeur. Pour la rue des Chrysanthèmes, il est question de refaire la voirie et les trottoirs. Au niveau de la rue Georges Mabille, il est question d’amélioration générale du revêtement de la voirie et de ses trottoirs. Enfin, pour la rue Comte Cornet à Maisières, il s’agit de réfectionner toute la voirie et les trottoirs et de créer une piste cyclable.

Pour rappel, les rues reprises dans le plan voirie sont celles qui font face aux plus grandes problématiques (égouttage, longueur, nids-de-poule, trottoirs…) ainsi que les axes aux trafics importants, desservant de nombreux points stratégiques du Grand Mons, dont les services publics. Le territoire couvert par le service des travaux de la Ville de Mons est vaste puisqu’il reprend 600 km de voirie et 1,200 km de trottoirs).

”Une veille permanente du patrimoine routier existant est nécessaire afin de savoir où et quand intervenir. Les choix d’investissements en matière de voirie et la façon dont ils sont ventilés ont en effet un impact direct et immédiat sur la vie des Montois. L’amélioration du cadre de vie passe obligatoirement par une offre suffisante de trottoirs en bon état, sécurisés et accessibles”, conclut Stéphane Bernard.

Avant de profiter de voiries et de trottoirs refaits, il faudra donc prendre patience et passer, inévitablement, par la case travaux et désagréments.