Dossier Envirolead : la ministre Tellier ne fera pas machine arrière mais les riverains gardent malgré tout espoir

Aujourd’hui, l’espoir que la ministre de l’environnement, Céline Tellier (Ecolo), fasse marche arrière et retire le permis déjà octroyé est nul. En effet, cette dernière a estimé qu’aucun élément neuf ne le permettait. “Nous avions vraiment bien préparé cette rencontre afin de ne laisser aucun élément en suspens”, expliquent Cédric Marchale et Gérald Vanderlin, portes-parole du comité de riverains.

Un sentiment partagé

”Malgré nos arguments, malgré le fait que ni la ministre, ni l’administration n’étaient en mesure de répondre à certaines inquiétudes, notamment sur les impacts en matière de pollution de l’air et des sols, on se retrouve bloqués. Il apparaît clair que la Région wallonne et l’administration ne sont pas équipées, n’ont pas les outils pour contrôler pareille usine.”

La ministre a de son côté rappelé que toutes les études avaient été menées avec sérieux. Ce que conteste le comité, qui estime toujours que les risques pour la santé sont majeurs et sous-estimés et que certains éléments n'ont pas été pris en compte, par exemple la présence d'éoliennes à proximité. “On sort de cette rencontre avec un sentiment très partagé. On se dit que le Conseil d’État aura tout son rôle à jouer dans ce dossier.”

Ce mardi au parlement, les riverains opposés à Envirolead ont présenté leurs argument au parlement wallon. ©D.R.

Et de poursuivre : “Le permis est faillible et des manquements importants ont été constatés dans la publicité qui a été faite du projet. De nombreux citoyens n’en ont pas eu connaissance, l’ont appris après la période d’enquête publique. Il y a des choses à changer, de manière urgente, pour que l’on n’en arrive plus jamais là.”

Le comité peut-il encore décemment espérer s’opposer au projet ? Il ne souhaite en tout cas pas baisser les bras. “On doit rester confiant, on n’a pas le choix. Ce n’est pas maintenant qu’il faut abandonner alors que l’on est dans le vrai, au regard des arguments exposés. L’aspect plus politique du dossier doit également être abordé !”

Soutenu par plusieurs députés régionaux, le comité regrette avoir eu à jouer ce rôle. “Si l’on doit se mettre sur des listes électorales pour qu’enfin, les choses avancent, on le fera ! Il n’est plus question de reculer.” On rappellera qu’à Mons, la ville s’est engagée à mener une étude contradictoire et qu’à Jurbise, la bourgmestre a promis de faire effectuer des mesures "dès les premiers coups de pelle" et après la possible cosntruction de l'usine, afin de s’assurer qu’aucune pollution ne serait à déplorer aux alentours du site.