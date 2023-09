La gare de Mons désormais plus facilement accessible pour la mobilité douce

”La piste cyclable reliant la gare à l’avenue du Tir et, dans un premier temps, à l’avenue Victor Mainstriau est pratiquement finalisée. La Région wallonne doit encore placer le marquage séparant les cyclistes des piétons à certains endroits. Lors des vacances d’été, ils se sont également aperçus que l’eau stagnait à certains endroits lors de fortes pluies. Ce problème devrait donc être également résolu. En attendant, la piste cyclable est bel et bien praticable par les cyclistes et piétons”, indique Charlotte de Jaer, échevine de la Mobilité à Mons (Ecolo).

Des nouveaux aménagements pour la mobilité douce pensés pour permettre un maximum de sécurité aux usagers de ces pistes cyclo-piétonnes. “Des marquages de couleur permettent de bien délimiter les zones piétonnes et cyclistes, notamment devant les écoles. Cela permet à chacun de se rendre au bon endroit, en sécurité. Malgré le peu de places disponibles aux alentours de la nouvelle piste cyclables, les équipes sont tout de même parvenues à réaliser un aménagement sécurisé par des barrières de sécurité le long du ring. Quand ce n’était pas possible par manque de place, ce sont alors les marquages de couleur qui jouent ce rôle”, poursuit Charlotte de Jaer.

La sécurité et la mobilité se développent donc suite à ces nouveaux aménagements. Il ne reste donc plus qu’à la nouvelle gare de Mons de se finaliser pour permettre aux citoyens de découvrir des infrastructures flambant neuves et accessibles à tous.