L’ancien judoka Benjamin Harmegnies et le coach mental Geoffrey Mahieu ouvrent Mon’s Snack sur la place du marché aux herbes

Après quelques retards dans la réalisation des travaux, le duo est prêt. “Tout n’est pas tout à fait terminé mais on ne voulait pas repousser la date d’ouverture, d’autant qu’elle coïncide avec les festivités organisées par les commerçants du marché aux herbes dans le cadre des Fêtes de Wallonie”, explique Benjamin Harmegnies. Pour ce dernier, le milieu de la frite ne sera pas une découverte.

Après avoir rangé le judogi et tiré un trait sur le sport de haut niveau, raisons de santé obligent, le trentenaire ouvrait, en 2021, le Big Ben Theory à La Bouverie. “On est un peu dans la même dynamique : on proposera des produits de friterie classiques mais aussi du fait maison, comme je le fais déjà pour Big Ben Theory. Le client retrouvera des falafels, des croquettes de brie au miel, des tenders,…”

Le produit phare proposé à Mons, ce sera cependant le corn dog, une saucisse sur bâtonnet proposée chaude et généralement accompagnée de sauce. “On ira de la saucisse traditionnelle de Francfort à la proposition végétarienne, pouvant être complétée par du fromage, du bacon, des crispy,… On commencera doucement, pour ensuite pouvoir proposer quelques nouveautés.”

Pour l’ancien sportif, s’implanter dans la Cité du Doudou est une chance. “Beaucoup ont encore des a priori sur le marché aux herbes alors que ces dernières années, on a assisté à un vrai changement. Il y a un vrai renouveau, une ambiance exceptionnelle, une très belle évolution positive. On est vraiment heureux de pouvoir y contribuer en apportant un peu de street food.”

Et pour marquer le coup et célébrer la grande ouverture en ces fêtes de Wallonie, Benjamin et Geoffrey ont décidé de mettre leur clientèle aux petits oignons : ce jeudi entre 18 heures et 19 heures, dans la limite des stocks disponibles, chaque client recevra gratuitement une box composée de frites, d’une sauce et d’un side. L’occasion de venir tester le Mon’s Snack dans une ambiance pour le moins festive.