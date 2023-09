”J’ai l’impression qu’ils m’ont livré un modèle d’exposition !” Donato dénonce sa mauvaise expérience sur les réseaux sociaux

Heureux de profiter de son nouveau fauteuil, Danoto déchantait cependant rapidement. “Il s’est avéré que dans le cuir, il y avait déjà plein de plis. Une semaine ou deux plus tard, c’était pire encore. Et mon cousin m’a fait remarquer que la couleur n’était pas identique sur toutes les parties du meuble”, explique-t-il.

La différence de couleur, selon le client. ©D.R.

Mettant d’abord cela sur le compte de la luminosité, le client mécontent y regarde de plus près et constate la même chose. “Il y a également un décalage, l’alignement n’est pas correct entre toutes les parties.” Sans plus attendre, un contact était pris avec l’enseigne. Un technicien était envoyé par cette dernière. “Il a repoussé les coussins pour réaligner la structure. Évidemment, cela n’a tenu qu’un jour.”

”Des caractéristiques normales” selon Château d’Ax

Et de poursuivre : “Pour la couleur, il m’a dit que c’était lié à l’exposition à la lumière, que c’était une couleur très délicate, que ça pouvait rapidement changer. Pourquoi la proposer, si elle ne tient pas ? Personne ne m’a prévenu quand j’ai validé l’achat ! Quant aux plis, on m’a dit qu’ils étaient normaux, et qu’à Milan, plus il y en avait, plus cela se vendait cher ! Je sais ce qu’il me reste à faire, du coup !”, ironise encore le Montois.

Quelques jours après le passage du technicien, un nouveau contact était pris avec Château d’Ax, qui a confirmé par écrit que “concernant l’alignement de la têtière, ceci fait partie des caractéristiques normales de ce type de produit, qui est également de fabrication artisanale et que cela reste dans les tolérances acceptées.”

Les plis, après réception du fauteuil. ©D.R.

La différence de couleur est quant à elle totalement niée par le service. “Nous pouvons confirmer qu’après analyse, votre salon étant tout à fait conforme aux normes en vigueur, il ne nécessite pas d’intervention technique de notre part.” Des conclusions que n’accepte que difficilement Donato, qui a décidé de faire mauvaise pub à Château d’Ax en publiant son récit sur les réseaux sociaux.

”J’ai franchement l’impression d’avoir reçu un fauteuil d’exposition, ce qui justifierait les plis et une éventuelle décoloration par le soleil… J’ai payé 4 000 euros et je me retrouve avec un produit qui ne correspond pas à ce que j’ai vu en magasin. Je pense être en droit d’attendre un geste de la part du magasin !”

Contact pris avec ce dernier, on nous assure qu’il “ne s’agit pas d’un modèle exposition car il est arrivé début juin au dépôt et la commande date de janvier.” Nous avons demandé si un geste commercial ou une solution pourrait être envisagé ou trouvée à l’égard du client. À l’heure d’écrire ces lignes, Château d’Ax ne nous a pas encore donné réponse.