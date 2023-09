Quand il a été suggéré que David Jeanmotte pourrait envisager une carrière politique, en se présentant aux prochaines élections, la nouvelle en a surpris plus d’un, lui compris. Le Montois, bien connu de tous est cependant catégorique : il ne sera pas candidat aux prochaines élections. “Son chemin est différent, et il est guidé par une volonté de servir la communauté à travers ses compétences et sa passion pour le bien-être, la beauté et l’harmonie”, indique Valérie Cornelis, contact presse de David Jeanmotte. “Depuis des années, David s’efforce d’apporter de la lumière dans la vie des autres, que ce soit à travers ses conseils en style et en élégance, ses apparitions télévisées, ou son livre qui encourage chacun à trouver et à célébrer sa propre beauté.”

Tout de même bien décidé à contribuer de manière significative à notre société, David Jeanmotte se consacre actuellement aux “Restos du Rire”, un projet qui, bien que non politique, vise à unir les gens dans un élan de solidarité et de joie, et qui représente pour lui une forme d’engagement profond envers notre communauté.

”Inspiré par l’exemple de Coluche, qui a su allier humour et engagement social, cet événement, prévu pour le 1er octobre 2023, aspire à créer des liens forts et durables entre nous tous. Cet événement a pour vocation première d’offrir un repas à 5000 personnes grâce aux artistes qui se mobilisent bénévolement pour la cause. Coluche a montré que le passage de la scène à l’arène politique peut être semé d’embûches et de défis inattendus. Il est donc essentiel pour David de rester fidèle à sa vocation première, tout en honorant son désir profond de servir la communauté à travers des initiatives qui apportent du bonheur et du bien-être”, conclut Valérie Cornelis.

David Jeanmotte ne sera donc pas présent sur les listes du Parti Socialiste aux prochaines élections. Il invite tout de même les citoyens à le rejoindre dans sa nouvelle aventure.