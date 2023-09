Ghlin : un chien piste des cambrioleurs sur deux kilomètres et retrouve une partie de leur butin

Un peu plus tôt dans la journée, un vol à l’arraché avec violence a été commis par trois individus dans le centre de Mons. L’opérateur caméra en poste au Dispatching de la zone de police a assisté à la scène, a repéré l’un des suspects qui prenait la fuite et a guidé nos équipes sur le terrain qui ont pu procéder à l’interpellation des trois auteurs. “Soulignons encore une fois la bonne collaboration non seulement entre les différents services de la Zone de Police Mons-Quévy mais également avec la Police Fédérale qui a permis une résolution rapide dans ces deux interventions.”