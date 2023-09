Un dénombrement du sans-abrisme lancé sur le territoire de Mons-Borinage

Si chaque commune est en mesure de disposer de chiffres pour quantifier le phénomène sur son territoire, aucun outil commun n’existait encore. “Les chercheurs de l’UCL ont lancé les premiers dénombrements en 2020, en ciblant Arlon, Liège, Gand et le Limbourg. Ils ont poursuivi le travail en 2021 avec Charleroi, Courtrai, Namur et Vilvorde, et en 2022 sur les territoires de Tournai, du Brabant wallon, de cinq communes flamandes et de la communauté germanophones”, explique Marie Meunier (PS), présidente du Relais Social Urbain Mons-Borinage.

Ce lundi matin, le projet a été présenté de manière concrète à la presse et aux partenaires confirmés ou intéressés. ©D.R.

”Cette année, c’est au tour de l’arrondissement de Mons-Borinage, de La Louvière et de Verviers. Chez nous, c’est le Relais social urbain qui s’occupe de coordonner le projet.” Concrètement, ce dénombrement offrira une photographie du nombre de personnes sans chez soi à un instant donné, dans une zone délimitée. Il prendra en compte les personnes qui vivent à la rue, mais pas seulement.

Les personnes en hébergement d’urgence, en foyer d’hébergement, qui sortent ou vont sortir d’institution sans avoir de solution de logement, qui vivement en logement non conventionnel (garage, caravane, squat,…), chez des amis ou dans la famille ou qui sont menacées d’expulsion seront également amenées à y participer en remplissant un questionnaire. Cette “photo” sera réalisée dans la nuit du 19 au 20 octobre prochain.

”Les questionnaires seront d’une certaine façon anonyme. Si je suis sans abri, que je suis sans abri et invitée à le remplir, je serai identifiée via un numéro. C’est ce numéro qui permettra d’éviter que je ne sois comptabilisé à plusieurs reprises si je fréquente plusieurs institutions. Lors de précédents dénombrements, certaines personnes étaient comptabilisées jusqu’à cinq fois. Ce qui fausse évidemment les résultats finaux”, précise encore la présidente.

Tous les CPAS… Sauf Jurbise

Sur le territoire de Mons-Borinage, tous les CPAS à l’exception de celui de Jurbise ont décidé de soutenir la démarche. Les associations, maisons d’accueil et abris de nuit, les structures telles que Poliade, le Chêne aux Haies y sont associés. “C’est une très belle mobilisation supra communale, un projet d’ampleur qui va nous permettre d’avoir une vision plus précise de la problématique et de son ampleur, même si l’on sait qu’elle évolue de jour en jour, voire de jour en jour.”

Objectif, in fine, offrir des réponses plus adaptées. “Cette cartographie du sans-abrisme va nous permettre de mieux cerner les publics concernés sur l’ensemble du territoire, et donc influencer les politiques à mener ou à renforcer.” De novembre 2023 à mars 2024, les deux chercheurs traiteront les données et livreront les résultats.

Du côté du Relais Social Urbain Mons-Borinage, on estime déjà avec plus ou moins de précision que 900 personnes seraient concernées par le sans-abrisme (ce qui, insistons, ne veut pas nécessairement dire qu’elles sont à la rue). En parallèle, notons que ce vendredi, le Relais social urbain Mons-Borinage a répondu à l’appel à projet wallon “territoire zéro sans-abrisme.”

Les CPAS de Mons, Quaregnon, Frameries, Quévy, Dour et Colfontaine y prendront part aux côtés d’autres structures (hôpitaux, associations, sociétés de logements sociaux,…), si leur candidature est retenue. Six nouveaux logements modulables ont été acquis par le CPAS de Mons pour l’occasion, auxquels s’ajoutent trois logements rénovés. Ceux-ci devront être tenus à la disposition du public visé pendant les 15 prochaines années.