Les Grands Prés célèbrent leurs 20 ans : “Notre offre est complémentaire à celle du centre-ville”

Que du contraire ; en 2022, ce sont sept millions de visiteurs qui se sont bousculés dans les allées du centre commercial montois. Preuve de l’attrait porté par ceux-ci aux 120 boutiques installées. “Dans le milieu du commerce, il y a toujours une part de compétition, le gâteau n’étant pas extensible à souhait”, souligne Thomas Cornil, directeur.

Thomas Cornil estime que l'offre du centre commercial ne nuit pas à celle du centre-ville montois. ©(c) Benoit Bouchez

”Cependant, le travail entrepris par les autorités en 2003 et puis en 2016 dans le cadre de notre extension a, je pense, porté ses fruits, dans le sens où l’offre des Grands Prés est aujourd’hui complémentaire à celle du centre-ville.” Le permis d’exploitation est en effet plus restrictif à Mons qu’ailleurs. Pas question dès lors de tout accepter au sein du complexe commercial, au risque de déforcer le centre-ville.

”Sans les Grands Prés, la clientèle serait allée ailleurs”

”Il est cependant important de nuancer : on peut baliser les choses, fixer des limites mais on ne peut en revanche pas dicter aux gens de vouloir ou non certaines choses : de l’accessibilité, de la sécurité, des facilités,..” Il y a un an environ, l’équipe menait ainsi une vaste enquête afin de mieux cerner le profil des clients des Grands Prés.

Il en ressort qu’il s’agit plus généralement de familles et de jeunes cherchant l’efficacité, là où le centre-ville attirera davantage une population socio économiquement plus avantagée, désireuse d’associer le shopping au plaisir de la balade. “Je n’aurais pas misé sur un tel succès il y a 20 ans mais je reste par contre persuadé que si les Grands Prés n’avaient pas été construits, la clientèle se serait déplacée dans les villes voisines ou même en France.”

Pour le directeur, il serait trop simple de remettre la responsabilité de la désertification des centres-villes sur le développement du centre commercial. Et ce même si certains mettent en avant la gratuité ou non des parkings. “La ville nous impose un stationnement gratuit, ce qui lui permet de récupérer en taxes 150 euros par place (le complexe en compte 4200, ce qui représente donc un budget de 630 000 euros !), réinvestis pour le redynamisme du centre-ville.”

Les Grands Prés fêtent leurs 20 ans. ©(c) Benoit Bouchez

Une fréquentation d’avant crise

Avec ses sept millions de visiteurs annuels, les Grands Prés font peut-être figure d’exception. “Les années de crise sanitaire n’ont pas été simples, les consommateurs ont changé leurs habitudes. Mais nous sommes désormais revenus sur des chiffres comparables à 2019, avec un chiffre d’affaires plus élevé. Ce qui n’est probablement pas le cas des plus petits centres commerciaux et retail parks.”

Le directeur reste conscient que rien n’est figé. Mais il se dit serein pour l’avenir. “Les possibilités d’extension des centres comme le nôtre ne sont pas infinies et n’auraient pas de sens. Je pense qu’aujourd’hui, les détaillants préfèrent avoir moins de points de vente mais des points de vente performants. De notre côté, le défi résidera donc surtout en la nécessité de bien nous intégrer dans le processus de développement du quartier.”

Le quartier des Grands Prés est en effet en pleine mutation, avec des logements, des écoles, une crèche et des bureaux qui se construisent. D’ici là, l’heure sera à la fête jusqu’au 7 octobre prochain puisque plusieurs animations seront proposées et plusieurs lots (une voiture, une cuisine équipée IKEA, des chèques-cadeaux,…) mis en concours.