Frameries : Jean-Marc Dupont ne souhaite plus être bourgmestre… mais sera bien candidat aux élections 2024

Quid, dès lors, de l’avenir de Jean-Marc Dupont ? Le maïeur n’entend pas encore annoncer sa retraite politique. “J’aimerais encore être candidat mais je ne convoite plus la fonction de bourgmestre”, nous annonce-t-il. “Mon choix est personnel, il n’est plus dicté par une motivation politique. J’ai un lien fort avec la commune et ma principale motivation reste de lui être utile même si je ne joue plus un rôle de premier plan.”

Le Framerisois entend donc rester à la disposition de son parti. On pourrait sans grande surprise le retrouver à pousser la liste socialiste. “Rien n’est décidé, il y aura d’abord les élections internes pour choisir le candidat tête de liste et ensuite la confection de la liste. A priori, je serai bien candidat. Je pense avoir encore des choses à apporter, notamment de l’expérience.”

En 2024, Jean-Marc Dupont aura en effet cumulé 18 années de mayorat. “Faire ce pas de côté n’est pas une décision facile après tant d’investissement mais je pense que c’est le bon moment pour passer la main. Une fois que ma décision a été prise, je me suis senti serein par rapport à ce choix.” A 64 ans, l’actuel bourgmestre porte un regard bienveillant sur la jeune génération, prête à se retrousser les manches.

Arnaud Malou, à gauche, et Julien Donfut (à droite) sont candidats têtes de liste au PS à Frameries. ©E. Brl.

”Ils sont jeunes mais ils sont déjà expérimentés, chacun dans leurs fonctions respectives. Ils ont un beau bagage à faire valoir et sont conscients des réalités de la commune. Ils incarnent la jeunesse et l’expérience ; c’est une très bonne chose car il faut une bonne dose de courage et de motivation pour endosser la fonction de bourgmestre aujourd’hui… Probablement plus qu’hier !”

Estimant que les deux candidats têtes de liste ont leur qualité, Jean-Marc Dupont attend désormais de savoir lequel sera soutenu par les militants. Ceux-ci se prononceront lors d’un vote organisé en interne le 15 octobre prochain.