Les rendez-vous du jeudi des frères Vanderhaeghen de retour à Mons dès le 5 octobre : “nous réservons de nombreuses surprises aux visiteurs”

Un été réussi à Dour

L’été étant désormais fini, il est tant pour les rendez-vous du jeudi de plier leurs bagages posés à Dour pour à nouveau les installer à Mons. “Nous avons réalisé un très bel été. Le concept a vraiment bien pris permettant de faire le plein de visiteurs tous les jeudis. Il est désormais l’heure de quitter la terrasse de la Câblerie de Dour pour retrouver le Business Center d’Imagix”, indique Richard Vanderhaeghen. “Le grand opening est prévu le jeudi 5 octobre. À cette occasion, nous offrirons un walking dinner, concocté par Gust’O’Razio, à tous les visiteurs présents entre 18 et 20h. Nous enchaînerons ensuite par une soirée jusqu’à 1h du matin.”

Pour continuer de proposer des rendez-vous divertissants et innovants, les frères Vanderhaeghen varieront les styles musicaux et l’aménagement de la salle tout au long des 29 jeudis de soirée. “En plus d’essayer d’améliorer notre événement, nous essayons de le diversifier pour que les visiteurs ne rentrent pas dans une sorte de routine. Nous réserverons ainsi de nombreuses surprises tout au long des 29 jeudis prévus pour cette saison d’automne-hiver. Nous varierons également les styles musicaux et l’améngement du site pour qu’aucune routine ne puisse s’installer”, poursuit Richard Vanderhaeghen.

Un rendez-vous hennuyer

Alors que les derniers préparatifs se terminent pour accueillir les visiteurs le 5 octobre prochain, les tables, elles, partent déjà comme des petits pains. “Nous sommes vraiment devenus des références dans les soirées afterworks. Les gens ne viennent plus seulement de Dour ou de Mons à nos événements mais de partout dans le Hainaut”, explique Richard Vanderhaeghen qui ajoute également qu’une pause sera faite après les fêtes de fin d’année avant de reprendre en février. “Par cette petite pause, nous permettons aux gens de profiter des fêtes en famille tout en essayant de créer une attente. Cela contribue également au succès de nos soirées.”

Pour ne pas rater cela, les visiteurs sont attendus dès 18h le 5 octobre prochain. Pour participer au walking dinner offert par les frères Vanderhaeghen, une réservation sera obligatoire, par mail, à l’adresse richard@summermusicfestival.be. “Les gens peuvent aussi bien réserver une table de deux qu’une table de 20. Nous tenons à les remercier pour leur soutien, peu importe leur nombre”, conclut Richard Vanderhaeghen.