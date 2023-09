Une seconde édition pour le festival “Nourrir le cœur du Hainaut” : une quarantaine d’animations seront proposées tout au long du mois d’octobre

Pour cette seconde édition, une quarantaine d’activités seront proposées tout au long du mois d’octobre dans les régions de Mons-Borinage et du Centre. “Cette année, une quarantaine d’acteurs se mobilisent pour proposer des activités variées qui favorisent la rencontre et le partage d’expériences et/ou questionnent les modes de consommation et de production alimentaires”, expliquent les organisateurs.

”Ce festival est aussi une occasion de mettre en lumière, encourager et mettre en lien les acteurs du territoire engagés dans la transition vers un système alimentaire durable.” Qu’ils soient mangeurs, producteurs, professionnels de la restauration, commerçants ou “simples” citoyens engagés, les publics auront l’occasion de participer à divers ateliers, ciné-débats, tables rondes, spectacles, visites et animations autour de la thématique.

Les activités seront proposées sur le territoire de 12 communes, à savoir Mons, Havré, Hornu, Boussu, Frameries ou Dour dans la région de Mons-Borinage et Strépy-Bracquegnies, Soignies, Henripont, Seneffe, Estinnes, La Louvière ou Braine-le-Comte en région du Centre. Le programme complet du festival est à retrouver sur www.ad-coeurduhainaut.be.

Initié par les partenaires du projet "Alimentation durable au Cœur du Hainaut" piloté par la Province de Hainaut – Hainaut Développement, le Festival de la transition alimentaire "Nourrir le Cœur du Hainaut" s’inscrit dans la dynamique "Cœur du Hainaut 2050" et bénéficie du soutien de la Région wallonne.