Élection Miss Mons 2024: les inscriptions seront ouvertes ce 1er octobre

Pari gagné donc Frédérique Wattier et son comité. Il n’en fallait pas plus pour qu’en juin dernier, l’annonce d’une édition 2024 soit confirmée. Le 4 mai prochain, les candidates se présenteront donc sur la scène du théâtre royal de Mons. 900 places seront disponibles pour le public, attendu en nombre. Mais d’ici là, il faudra briller et se faire une place !

Les inscriptions pour le concours Miss Mons 2024 seront officiellement ouvertes ce 1er octobre. À ce stade, le comité n’a pas souhaité communiquer plus précisément sur l’événement. Mais l’on imagine que les critères de l’an dernier devraient rester valables, à savoir : être âgée entre 16 et 25 ans, être célibataire (état civil) et sans enfant, être disponible et motivée. Aucun critère physique n’était requis.

In fine, deux candidates avaient jeté l’éponge après le début de l’aventure. Elles n’étaient donc plus que 12 à concourir pour le titre et pour tenter de décrocher leur ticket en vue de l’élection Miss Province de Hainaut. Seront-elles plus nombreuses cette année? Réponse dans quelques mois.