Stationnement gratuit aux Grands Prés de Mons : “le centre commercial n’est ni pensé ni conçu pour que le parking devienne un jour payant”

L’accès au complexe commercial pourrait-il donc devenir payant, ou strictement réservé à la clientèle via un système de ticket réceptionné en cas d’achat dans l’un des magasins, comme cela se fait déjà ailleurs ? La réponse est non. En effet, lors de la construction des Grands Prés ou plus récemment lors de son extension, la ville de Mons a imposé dans le permis d’exploitation que le parking reste totalement gratuit.

Conçu pour du stationnement gratuit

”C’était en effet une décision de la ville, même si elle nous arrange bien”, explique Thomas Cornil, directeur des Grands Prés. “Cet arrangement permet à la ville de récupérer des taxes importantes, dont elle se priverait si notre stationnement devenait payant.” A savoir 150 euros par place, alors que le complexe en compte 4 600. Soit l’équivalent de 690 000 euros, qui sont alors spécifiquement dédiés à la redynamisation du centre-ville montois.

”On n’ira peut-être pas jusqu’à dire que c’est une solution win-win mais elle nous convient bien et permet un certain équilibre. Par ailleurs, notre centre commercial a clairement été conçu pour du stationnement gratuit. Nos accès ne sont pas adaptés à l’installation de portiques et nous ne disposons pas d’espace de stockage au sein duquel les véhicules pourraient patienter en attendant de valider un ticket pour pouvoir quitter les lieux.”

Si un changement devait intervenir à l’avenir, c’est l’aménagement même des parkings actuels qui devrait être repensé et modifié. Une possibilité à laquelle la direction n’entend pas réfléchir si elle n’y est pas contrainte et forcée. Pour rappel, le centre commercial compte aujourd’hui 4 600 places dont 1 500 places couvertes. Des bornes de recharge pour véhicules électriques sont également installées sur certaines places.