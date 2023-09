Trois hautes cheminées du château d’Havré doivent être démontées

En inactivité depuis longtemps, celles-ci ont subi les outrages du temps et deviennent une menace d’un point de vue sécuritaire. “On démonte le tiers supérieur, sauf si en cours de travail, on se rend compte que les parties les plus basses sont elles aussi menaçantes”, confirme Vincent Dogimont, administrateur.

Il s’agit donc bien de travaux de sécurisation, et non de restauration, qui devraient être bouclés d’ici la fin de la semaine si les conditions météorologiques restent clémentes. “Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre le moindre risque. Si des briques ou une partie de la cheminée tombent, c’est soit sur le bâtiment en lui-même, soit sur les parties mises en location.”

Des choix en fonction des ressources financières disponibles

Fragilisées par la pluie, le vent, la grêle, l’humidité, ces parties hautes des trois cheminées ne sont plus solidement soutenues. “D’un point de vue logistique, leur restauration est possible mais cela nécessiterait des travaux plus vastes de toiture.. Ce qui fait littéralement exploser le budget. Notre association ne peut à ce jour supporter le coût de pareil investissement.”

Dans le cas présent, étant donné qu’il s’agit de travaux de sécurisation, l’Agence wallonne du patrimoine (AWaP) intervient. “Mais nous devons avancer les fonds avant d’en récupérer une partie. L’intervention sur les cheminées représente déjà près de 60 000 euros. Donc oui nous bénéficions de subventions mais ce sont des sommes colossales à avancer. Il faut donc faire des choix. En l'occurence ici, assurer la sécurité tout en restant dans un budget raisonnable et en dénaturant le moins possible le site.”

D’autant que d’autres travaux sont jugés prioritaires. “Les étages au-dessus de la chapelle sont en train de s’effondrer. Une fois les cheminées sécurisées, c’est sur ces travaux que toute l’attention sera portée. Aux yeux de l’AWaP, il s’agit d’une urgence patrimoniale. De notre côté, il est probable que nous lancions une opération de récolte de fonds.”

L’asbl y avait déjà eu recours il y a quelques années, pour permettre la restauration intérieure de la tour d’Enghien. “Ce sont des interventions qui nécessitent systématiquement plusieurs milliers d’euros et qui pèsent sur les épaules de l’asbl. Nous multiplions les activités et avons la chance que la dimension locative se porte bien, mais au-delà des réfections, nous devons aussi continuer à assumer les frais ordinaires quotidiens.”

Bref, un éternel recommencement pour remplir un bas de laine qui fond comme neige au soleil mais qui reste indispensable pour assurer la pérennité de cette demeure seigneuriale.