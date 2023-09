La rénovation de la passerelle cyclo-piétonne d’Obourg, promise cette année, n’interviendra finalement pas avant… 2025

François Desquesnes (Le Engagés) a en effet interpellé le ministre de la mobilité et des infrastructures, Philippe Henry (Ecolo) sur le sujet. “Le 3 juin 2022 et le 23 mars 2023, je vous interpellais sur la nécessité de rénover et de sécuriser cette passerelle qui enjambe le nouveau canal et qui permet de relier le village à la gare d’Obourg”, rappelle le député humaniste.

”Vous m’aviez répondu que le marché était prévu en deux lots. Le premier concernait les travaux routiers nécessaires et préalables pour faciliter la circulation des piétons et des cyclos sur un futur itinéraire de délestage tandis que le second portait sur les travaux de réhabilitation sur la passerelle à proprement dit.” Les marchés avaient été adjugés le 17 février dernier.

Plus de sept mois plus tard pourtant, force est de constater que rien n’a bougé. La passerelle est toujours utilisée en l’état mais nécessite de plus en plus urgemment une intervention. Le ministre a bien dû admettre qu’à ce jour, il est impossible d’avancer une date

”Je confirme que les marchés ont été adjugés le 17 février. Suite à un complément d’information reçu auprès des entreprises pour les prix unitaires de certains postes mis en évidence lors de l’analyse détaillée de l’offre de prix, un rapport d’analyse a été établi par l’administration et soumis à l’avis de l’inspecteur des finances.”

Et c’est là que le dossier coince. “Un refus a été exprimé par ce dernier en date du 31 juillet dernier. L’administration a apporté de nouveaux éléments d’information justifiant les prix unitaires bloquant de certains postes. L’inspecteur a alors remis un avis réservé car il estime que les prix proposés restent difficilement acceptables.”

Comme conseiller par l’inspecteur, l’administration entend désormais relance une procédure sur base d’un métré revu qui intégrera un détail descriptif plus complet des postes à envisager et dont les prix sont sujets à discussion. “Ces postes représentent une somme non négligeable au sein de l’offre”, précise le ministre. “L’administration tente bel et bien de faire aboutir ce dossier.”

Si la volonté de procéder à la réfection de la passerelle n’est pas remise en cause, il apparaît surprenant, aux yeux de François Desquenes, qu’un dossier adjugé il y a plus de sept mois passe toujours de service en service. En attendant, piétons et cyclistes devront attendre au minimum 2025 pour traverser le canal sur une passerelle sécurisée… Passerelle qui figure toujours sur le tracé du réseau des points nœuds du Hainaut et qui reste donc conseillée aux randonneurs et touristes.