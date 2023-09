Une troisième édition pour les Restos du Rire à Mons : “On a pour objectif de récolter 15 000 euros pour offrir 5 000 repas”

Jérome de Warzee, Sandrine Alexi, Martin Charlier, Jonathan Dassin, James Deano, Kostia, Les Taloches, Freddy Tougaux ou encore Zidani seront de la partie. “Notre objectif principal, c’était d’avoir une structure qui permettrait de ramener des fonds pour soutenir les Restos du Cœur, un peu à l’image des Enfoirés en France”, explique Guillaume Coulon, président de l’asbl Les Restos du Rire.

En effet, la Belgique ne bénéficiait d’aucune retombée de la vente d’albums des Enfoirées auprès des fans belges. “On trouvait cela un peu injuste. On a donc créé notre propre Enfoirés, version humoristes.” D’un point de vue financier, l’objectif est fixé à un minimum de 15 000 euros récoltés, ce qui permet d’offrir un repas à 5000 personnes.

Des bénéficiaires toujours plus nombreux

”Trois euros, c’est ce qui est généralement demandé aux bénéficiaires. Par l’humour, on veut rendre à ces personnes un peu de dignité, on fait notre possible pour qu’elles puissent vivre un peu plus dignement.” Des personnes toujours plus nombreuses à devoir se tourner vers des associations pour se nourrir alors que le mois n’est pas terminé.

À Mons, avant la crise covid, les Restos du Cœur s’occupaient de 400 familles par mois. Aujourd’hui, ce sont 800 familles qui bénéficient de colis alimentaires. “La classe moyenne a disparu, il n’y a plus que des riches et des pauvres. Salarié, ouvrier, indépendant,… Plus personne n’est à l’abri, n’a la certitude de pouvoir boucler une fin de mois”, regrette le président.

Les Restos du Rire ont donc malheureusement vocation à perdurer dans le temps. “On accueille cette année nos amis français Jonathan Dassin et Sandrine Alexi qui viennent gracieusement donner un peu de leur temps et ainsi montrer que la solidarité n’a pas de frontière. On espère, pour nos prochaines éditions, pouvoir compter sur d’autres grands artistes.”

Les places sont disponibles sur Ticket Master au prix de 22,50 euros. La totalité des bénéfices sera reversée à la Fédération des Restos du Cœur de Belgique. La soirée sera présentée par Livia et David Jeanmotte, parrain de l’événement.