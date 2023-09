Persuadée que la ville avait un rôle à jouer dans le domaine, elle avait soumis l’idée à cette dernière d’aider les personnes isolées, de solliciter des subsides, de réserver un budget spécifique et d’accompagner les maîtres dans la prise en charge de leur compagnon en cas de pépin.

Un peu moins d’un an plus tard, les démarches lancées par la ville ont abouti. “Nous avons constaté ces dernières années que les difficultés financières, parfois inattendues, vécues par des ménages – qu’ils soient travailleurs, pensionnés ou autres – les contraignaient à faire l’impasse sur les soins de leurs animaux, sans parler des abandons qui se multiplient et génèrent des situations dramatiques, avec notamment des refuges surchargés…”, explique Nicolas Martin (PS), bourgmestre.

Avec le soutien du CPAS et de la Région wallonne, la ville a ainsi lancé un projet qui porte sur une aide financière aux soins. Cette aide s’adresse à toute personne (travailleurs, pensionnés ou autres) qui connaît des difficultés financières.” Elle se traduit d’une part par une aide vétérinaire, et d’autre part par un soutien en cas d’hospitalisation.

Dans le premier cas, les propriétaires qui traversent une période difficile pourront prétendre à une aide de 75 euros, accordée pour un maximum de deux animaux par an et par ménage. Dans le second cas, il s’agit, pour les personnes isolées qui doivent être hospitalisées, d’une prise en charge de l’animal, offerte à hauteur de 20 euros par jour, pour une durée maximale de sept jours.

”La stérilisation des chats peut également faire partie de ces mesures”, poursuit le bourgmestre. “Ce projet a été inspiré par une interpellation citoyenne menée en novembre 2022. Cette initiative nous a permis de recevoir une subvention de 77 200 € du Gouvernement wallon. Il n’y a pas de critère de revenu spécifique pour bénéficier de cette aide. Cependant, une analyse de la situation personnelle sera réalisée par le CPAS.”

Il n’est donc pas nécessaire d’être bénéficiaire du CPAS pour profiter de la mesure mais il faudra démontrer la difficulté à couvrir les coûts inhérents à la possession d’un animal.