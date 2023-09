Début de travaux imminent dans deux écoles de Mons, d’autres projets pour les années à venir

Sur le site de l’école du Bois de Mons, c’est une toute nouvelle école qui sortira de terre. “L’infrastructure actuelle a près de 60 ans et n’est plus du tout adaptée à notre époque”, souligne Catherine Houdart (PS), échevine de l’enseignement. “La nouvelle école abritera trois classes maternelles, six classes primaires, une salle de gymnastique, un réfectoire, des sanitaires dignes de ce nom.”

Un projet à 4,1 millions d'euros

Repartir d’une page presque blanche, cela ne s’était jamais vu à Mons. “On a déjà réfectionné des bâtiments, procédé à des extensions de site, construit une nouvelle salle de sport. Mais reconstruire une école, jamais. Ce ne sera pas du luxe, il était temps de s’y atteler.” Concrètement, la nouvelle école sera située à l’avant du site, là où s’érigeait une ancienne tour, détruite il y a des années.

”L’avantage de construire à une centaine de mètres de l’actuelle implantation, c’est qu’enfants et enseignants pourront poursuivre les cours au sein de l’actuelle école sans trop de nuisances.” Les travaux seront lancés dans les tout prochains jours. Le coût des travaux s’élève à 4,1 millions d’euros TVAC, dont 2,6 millions d’euros de subsides. L’actuelle école sera quant à elle démolie.

D’ici les mois de mars/avril, c’est du côté de Ghlin que le chantier sera lancé. L’école communale bénéficiera, là aussi, d’une belle cure de jouvence. “Le bâtiment est vieillot et ne correspond plus aux normes actuelles”, précise l’échevine. “Nous avions introduit un dossier dans le cadre du plan de relance visant la réduction des coûts énergétiques et avons été retenus. Passer par le plan de relance nous permet d'aller plus vite, là où le dossier est lancé depuis des années pour l'école du Bois de Mons.”

Petit à petit

Là encore, le nouveau bâtiment sera construit à l’avant du site, dans l’alignement de la salle Calva. “Il s’agira d’une école classique : 6 classes primaires, trois classes maternelles, une cuisine, une salle de gymnastique, un réfectoire.” Les cours pourront être maintenus sur l’actuelle implantation pendant les travaux.

Enfin, d’autres projets devraient voir le jour mais à ce stade, difficile de se projeter puisqu’un nouveau collège communal pourrait être à la manœuvre. “À Cuesmes, l’école de la rue Commandant Lemaire devrait également profiter de travaux, avec démolition et reconstruction de bâtiments. Des préfabriqués sont toujours utilisés pour les cours de gymnastique. La situation ne peut rester en l’état.”

Un dossier devrait donc être introduit dans le cadre du plan de relance mais à ce stade, aucune démarche concrète n’a été entreprise. “On avance petit à petit, qu’il s’agisse que gros travaux, de remplacement de châssis ou de remises en peinture. Nous comptons 32 bâtiments scolaires, ce qui est énorme. Il y a toujours quelque chose à faire mais impossible d’être partout.”

Ces 20 dernières années, des efforts non négligeables ont cependant été consentis pour remettre les écoles en ordre. “Nos patients et enseignants y passent de longues heures chaque jour. Leur offrir un cadre de vie agréable doit être une priorité”, insiste Catherine Houdart.