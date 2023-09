Des box de rhums à déguster à l’aveugle : le concept inédit de QR&Spirits, boîte montoise fondée par trois amis

Une confection “artisanale” qui a rapidement connu un beau succès. “Je ne pensais en confectionner que quelques-uns mais le bouche-à-oreille a tellement bien fonctionné que j’ai eu 24 commandes”, explique le jeune trentenaire. “Quitte à en produire autant, je me suis dit que ce serait chouette de coupler cela à un quiz, à remplir avant de pouvoir accéder en ligne à une fiche de dégustation plus détaillée.”

Se challenger avant de déguster

400 fioles remplies plus tard, l’idée de lancer sa propre entreprise se frayait un chemin dans son esprit. Il y a quelques semaines, QR&Spirits était officiellement lancé. “Je me suis associé à deux amis, Simon Parmentier qui s’occupe du développement front-end du site et Matteo Stefanelli, qui s’occupe du packaging et des dégustations.”

Depuis les premiers calendriers de l’avent, le concept a quelque peu évolué. “On propose désormais des box de dégustation selon le même principe : chaque box compte trois à quatre rhums, choisis en fonction de thèmes spécifiques. Les rhums sont anonymisés à l’aide d’un numéro. Via un QR code, les consommateurs accèdent à notre site et au quiz. L’idée, c’est vraiment qu’ils puissent se challenger et déguster à l’aveugle avant d’accéder à la fiche explicative.”

L’e-shop vient d’être lancé et les premières commandes ont d’ores et déjà été passées. “Notre volonté, c’est vraiment de permettre à chacun de profiter d’un chouette moment de découverte, qu’il s’agisse d’un simple curieux ou d’un connaisseur. On a encore beaucoup d’idées de box, il y en aura donc pour tous les goûts !”

Les calendriers de l’avent seront proposés en précommande

À ce jour, les livraisons ne sont pas encore possibles. Des points d’enlèvement sont ouverts à Cuesmes et à Brugelette, et prochainement dans le Namurois. “L’expédition en Belgique, c’est vraiment la prochaine étape car on souhaite que tout le monde puisse en profiter.” Quant aux calendriers de l’avent, ils seront à nouveau proposés en précommande d’ici peu.

”On reste une jeune entreprise et on a tous des emplois sur le côté. On pense en proposer une centaine au maximum.” Question budget, il faudra compter 22 euros pour une box de quatre rhums et 17 euros pour la box de trois rhums. Chaque fiole contient 3 cl. “On ne s’en rend pas forcément compte mais c’est bien assez pour déguster une fois à l’aveugle, une seconde fois avec la fiche… Même à deux !”

Des dégustations à domicile seront également proposées à l’avenir pour animer une soirée entre amis, en famille, un anniversaire ou encore un enterrement de vie de garçon/jeune fille.