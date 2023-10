La ville de Mons organise sa troisième édition du Défi Zéro Déchet

À chaque édition, ce sont dix familles qui ont été encadrées par la ville et divers partenaires en vue de changer leur façon de consommer et de produire des déchets. “Et ce sont souvent des démarches qui s’inscrivent dans la continuité. Ces participants conservent de bons gestes, viennent témoigner de leur expérience pour en motiver d’autres”, souligne Charlotte De Jaer.

”Ça fonctionne donc sur la durée, avec des hauts et des bas. Globalement, ce sont des personnes qui sont sensibilisées à l’importance des petits gestes et qui sont bien conscientes que c’est une bonne chose pour la planète bien sûr mais aussi pour leur portefeuille.” Cette année encore, dix participants devraient être terminés à l’issue des inscriptions, clôturées ce 30 septembre.

À la différence des deux premières éditions, et toujours avec pour objectif de toucher un maximum de personnes, il sera possible de participer à un ou plusieurs ateliers du programme Zéro Déchet sans pour autant se lancer totalement dans l’aventure. “On a parfois des ateliers qui ne sont pas complets. On trouvait dommage d’en limiter strictement l’accès alors qu’ils peuvent intéresser tout un chacun”, poursuit l’échevine.

Les familles qui se sont réellement impliquées dans le défi recevront quant à elles un kit de départ, le matériel nécessaire, des goodies zéro déchet, la possibilité de se préinscrire aux ateliers et un encadrement personnalité.