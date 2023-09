Le magasin En Cloque, à Jemappes, ferme ses portes : “L’activité va évoluer et survivre différemment”

La concurrence d’Internet, l’implantation dans la région de magasins proposant des articles similaires à bas prix, des charges toujours plus élevées et des motifs personnels auront eu raison de la détermination de Cécile Houtain. “Jusqu’ici, malgré des périodes très compliquées, j’étais toujours parvenue à redresser la barre”, explique-t-elle.

Une grossesse, un divorce et des soucis avec son employée seront cependant venus troubler l’équilibre retrouvé. “Je n’avais pas envisagé les choses comme cela mais je me suis retrouvée à tenir ma boutique tout en ayant mon bébé dans les bras. Forcément, les objectifs n’étaient pas atteints, ce qui ne me permettait plus de couvrir mes charges.”

La fin du bail intervenant ce 30 septembre, la gérante a dû faire un choix. “C’était soit continuer à creuser pour m’enfoncer, soit opérer un virage dans mon activité. J’ai décidé de fermer En Cloque, mais physiquement seulement puisque je vais continuer à exister d’une autre façon. Je vais lancer des produits que j’aurais aimé proposer plus tôt mais que je n’ai pas pu développer.”

Se repositionner pour survivre

À savoir des box pour les futurs et jeunes parents mais aussi des produits pour les annonces de grossesse. “Et je continue mes ateliers de portage et ma participation aux salons spécialisés. Je vais me réorienter et être davantage dans le conseil aux jeunes mamans, avec notamment un focus sur la préparation de la valise de maternité.”

Et de préciser : “Lorsque l’on parle valise de maternité, on voit surtout le côté pratique et matériel, mais il s’agira aussi de préparer les parents à ce qu’ils vont vivre une fois de retour en chambre avec leur bébé. Beaucoup de jeunes mamans regrettent de ne pas avoir été mieux informées sur toute une série de choses, et notamment l’allaitement. Entourée de professionnels, j’espère être un relais pour elles.”

Ce contact avec la clientèle, Cécile Houtain ne s’en lassera probablement jamais. “C’est ce qui me manquera le plus car je n’aurais plus de contact direct, de visu avec les parents. Beaucoup de liens se sont noués avec des clientes qui venaient parfois simplement trouver une oreille attentive alors qu’elles avaient des difficultés ou qu’elles étaient en proie à des bouleversements hormonaux. À peine passaient-elles la porte que je savais si elles allaient bien ou non. La boutique était un espace d'échanges et de dialogue bienveillant.”

En Cloque va donc fermer ses portes… mais celles-ci se rouvriront peut-être un jour. “C’est un coup d’arrêt mais pas forcément la fin. J’espère pouvoir un jour revenir, plus forte, et rouvrir une boutique physique.” De bons conseils en matière de lingerie, vêtements de grossesse et d’allaitement ou encore diversification alimentaire, la gérante espère désormais que les parents répondront présents, même si ce n’est plus que via un site internet et des réseaux sociaux.