Nicolas Martin prolonge son arrêté dans le quartier de la gare de Mons : la pression policière est maintenue, les rassemblements restent interdits

Trafic en tout genre, règlements de compte et insécurité,… La zone de police Mons-Quévy était régulièrement appelée pour intervenir. Trop, c’en est trop : le 31 juillet, après des coups de feu tirés quelques jours plus tôt, le bourgmestre adoptait un arrêté autorisant les services de police à effectuer des activités de surveillance et des contrôles systématiques à la fois des véhicules et de leurs occupants et des personnes se trouvant sur la voie publique, dans le périmètre du quartier de la gare.

Les premiers résultats s’étaient montrés encourageants, les faits problématiques ayant été moins nombreux. Adopté jusqu’au 30 septembre dernier, l’arrêté est finalement prolongé pour deux mois supplémentaires. Objectif, maintenir la pression policière. “Même si la reprise en main du quartier est perceptible, le bourgmestre n’est pas encore totalement satisfait”, nous confirme-t-on à la ville de Mons.

Selon nos informations, depuis la mise en œuvre de la mesure, la criminalité spontanée (vols à l’arraché, agression,…) est en chute libre. A contrario, la présence policière a permis de prendre sur le fait davantage de faits liés à la drogue. Le nombre de PV et de saisies enregistrés est donc à la hausse.

Les mesures déjà adoptées resteront donc de vigueur, y compris l’interdiction de rassemblement de plus de cinq personnes, tandis que la présence policière restera accrue. Le dispositif devrait à nouveau être évalué à l’issue des deux mois. On rappellera que Nicolas Martin a le quartier de la gare dans le collimateur depuis le début de sa mandature et a régulièrement partagé son souhait de transformer le quartier.

Ses marges de manœuvre restent cependant maigres, son action sur les commerces qui s’y implantent ou sur les pratiques de certains locataires – pour ne pas dire marchands de sommeil – étant limitée d’un point de vue législatif.