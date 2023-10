Le singe du Grand’Garde, porte-bonheur de Mons, daterait du XVe siècle

Cette trouvaille intervient juste après l’autorisation reçue par le Service de Métallurgie, en septembre dernier, de prélever un échantillon d’environ un gramme du corps de la statue afin d’analyser sa teneur en carbone. “Un acier contient moins de 2 % en poids de carbone, et une fonte ferreuse plus de 2 % en poids”, rappelle l’UMons. “L’analyse chimique a eu lieu au Centre Terre et Pierre de Tournai. Les résultats prouvent que le corps du Singe est en acier à bas carbone, l’échantillon contenant environ 0.1 % en poids de carbone.”

Les analyses se sont poursuivies sur le singe de Mons. ©D.R.

Ce constat étant fait, on peut donc en déduire que le Singe du Grand’Garde pourrait dater du milieu du XVe siècle, à l’époque où la région de Mons était à son apogée dans la fabrication de pièces en fer “bas-fourneau” forgé. “En témoigne la réalisation du “Mons Meg”, une bombarde de 7.5 tonnes, forgée à Mons et offerte au roi d’Écosse par le duc de Bourgogne en 1457. Cette bombarde est actuellement exposée sur le site du château d’Edimbourg en Écosse.”

Une saga en plusieurs phases

L’acier obtenu par le procédé “bas-fourneau” ne passe pas par l’état liquide car la température maximale obtenue n’est que de 1100°C (il n’était pas possible de fondre de l’acier jusqu’au XVIIe siècle environ). “Ce procédé consiste en la réduction directe de petits morceaux de minerai en petits morceaux de fer par combustion du charbon de bois, ce qui conduit à une agglomération de ces morceaux de fer pendant la réduction, avec pour conséquence la formation d’une éponge plus ou moins dense prénommée “loupe”. Cette loupe de fer contient de nombreux défauts comme du laitier ou des morceaux de charbon de bois ou la présence de petites cavités.”

Lors d’une conférence donnée à l’Artothèque de Mons le 16 février dernier par le Professeur Fabienne Delaunois pour présenter ces résultats, certaines personnes présentes avaient émis un doute sur la nature du matériau utilisé. “Selon les sceptiques, il était impossible de réaliser une statue de ce type en acier forgé. Le Singe devait donc obligatoirement être réalisé en fonte ferreuse et coulé dans un moule. Les récentes découvertes réalisées par le Service de Métallurgie prouvent le contraire.”

La saga du Singe du Grand’Garde n’est donc pas encore terminée. En novembre 2022, on se souviendra que les analyses réalisées sur ce même Singe par le Service de Métallurgie avaient déjà beaucoup fait parler. Après avoir été enlevé de la façade de l’Hôtel de Ville de Mons pour cause de rénovation de bâtiment, il avait fait l’objet d’une étude approfondie de son état de surface.

C’était évidemment l’occasion d’essayer d’en savoir plus sur son origine, sa datation, et également sur sa composition chimique. “Des sources diverses avançaient deux matériaux possibles pour sa réalisation : du fer battu, c’est-à-dire de l’acier à basse teneur en carbone qui est mis en forme par forgeage, ou de la fonte ferreuse, un alliage de fer et de carbone qui contient plus de 2 % en poids de carbone et qui est mis en forme par fonderie.”

À la suite de ces analyses réalisées en novembre, le service de Métallurgie s’était orienté vers la réalisation de la statue par la technique du forgeage de blocs de fer de bas-fourneau comme cela se faisait vers le XVe siècle jusqu’au début du XVIIIe siècle dans la région de Mons.