À 17 ans, Lana Faucon est finaliste de Top Model Europe: la jeune montoise s'est imposée face à 25 000 candidates

Si la jeune femme de 17 ans vit l'expérience sans pression, ses proches sont, eux, beaucoup plus enthousiastes à l'idée d'une possible victoire. "Ce n'est pas volontaire mais elle nous confirme que c'est surtout nous qui lui mettons la pression", admet sa maman, Christelle Faucon. "Il faut dire que lorsqu'elle s'est inscrite, personne ne s'attendait à ce qu'elle aille aussi loin."

Quatre défilés pour la grande finale

La première sélection passée, Lana Faucon a rapidement franchi les portes des 16e, huitièmes, quarts et demi-finales. "Elle a été retenue alors que 25 000 candidates s'étaient présentées à la sélection. Il y a avait un monde fou, des filles venues d'Italie, du Portugal, d'Espagne,... Elle s'était inscrite parce que c'était une belle expérience à vivre mais ni elle, ni nous ne nous attendions à ce qu'elle atteigne les finales."

Ce samedi, la jeune Montoise prendra le chemin de Tour et Taxis pour vivre le grand moment. "Quatre défilés sont prévus: pour le premier, elle a créer sa propre tenue d'inspirartion Jean-Paul Gaultier. Pour les deuxième et troisièmes, elle sera en jean et t-shirt. Le dernier, c'est le défilé des créateurs." Si Lana Faucon tape dans l'oeil de l'un d'eux, elle pourrait bien signer un contrat avec une maison de haute couturee.

"Les défilés de ce samedi sont importants mais ce n'est pas parce qu'elle ne gagne pas qu'elle ne sera pas repérée par quelqu'un. Elle pourrait très bien être appelée dans le cadre de shooting pour du prêt à porter, du maquillage,... Les portes peuvent s'ouvrir", insiste sa maman. "Ce n'est pas un milieu simple, elle en est bien consciente. Mais on se dit que ce serait une corde de plus à son arc et que cela peut être complémentaire à ses études en photographie."

Et si le concours se termine sans promesse de collaboration, il n'est pas impossible que Lana tente sa chance ailleurs.