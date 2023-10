Mons : l’asbl “Les amis du château des ducs d’Havré” cherche à assurer sa survie

C’est ainsi que l’asbl “Les amis du château des ducs d’Havré” lance l’appel aux volontaires. Objectif, assurer la pérennité des actions menées en faveur de la protection de ce patrimoine montois. “Depuis 1979, notre action ne s’est jamais arrêtée et nous avons assuré, avec les moyens financiers qui sont les nôtres, l’entretien, la gestion des activités et la restauration du site”, souligne Vincent Dogimont, administrateur.

”Cela fera 45 ans en 2024 que notre ASBL est née de la détermination d’un petit groupe de personnes attachées au patrimoine local. Nous devons en assurer la continuité pour les générations futures.” Aujourd’hui, l’asbl est composée d’une dizaine de membres et peut compter sur l’implication ponctuelle, notamment lors d’événements et festivité, d’un petit groupe de fidèles.

À lire aussi

”J’ai 53 ans et je fais partie des plus jeunes. Nous arrivons à une période charnière et c’est aujourd’hui que nous devons former la relève. L’idée, c’est de pouvoir compter sur des personnes compétentes dans l’un ou l’autre domaine nous permettons d’avancer, de monter des dossiers sans tourner en rond.” Des personnes qualifiées en histoire, archéologie, architecture, dans les domaines juridique, social ou la comptabilité sont par exemple les bienvenues.

L’enjeu est de taille puisque c’est l’avenir même de l’association qui est menacée. “Nous ne pouvons pas prendre le risque de se retrouver, d’ici quelques années, à faire peser nos missions sur les épaules de deux ou trois personnes. Le château est fragile. Notre mission principale réside dans le fait de récolter des fonds nous permettant d’ouvrir des dossiers et certificats auprès de la Région wallonne.”

Et de poursuivre : “Nous œuvrons dans l’ombre : c’est un travail important et chronophage mais si les candidats sont passionnés et ont l’envie de sauver le patrimoine local et régional, de garantir sa préservation, alors notre association est faite pour eux.” Les lettres de motivation peuvent être adressées à l’association, au numéro 30 de la rue du château à 7021 Havré.