Le réaménagement des abords de la Trouille et de la digue de Cuesmes se précise: les citoyens invités à prendre part au projet

"L’idée est de rénover le quartier en profondeur en vue d’améliorer le cadre de vie des habitants, de mettre en valeur la trouille et de végétaliser ses abords", explique Nicolas Martin, bourgmestre de Mons. "Il est prévu de refaire complètement l’égouttage, les voiries et les trottoirs des deux côtés de la Trouille, sur près d’un kilomètre."

La Trouille n'est, pour l'instant, pas vraiment mise en valeur. ©E. Brl.

Le projet prévoit également la création de cheminements piétons et cyclables qualitatifs aux abords du cours d’eau. "Nous allons aussi valoriser le cours d’eau en tant que tel afin qu’il apporte une véritable plus-value naturelle au quartier. C’est évidemment un des grands projets prioritaires de la programmation PIVW dans un quartier qui en a bien besoin et qui détient un potentiel certain de développement apaisé et verdurisé dans le bas de la Ville."

Un projet de longue haleine

Ce vaste projet, financé dans le cadre de la politique intégrée de la Ville en Wallonie (PIVW), entre dans sa phase de participation citoyenne. L'auteur de projet a en effet déjà travaillé sur des esquisses et travaille sur un avant-projet voué à évoluer en fonction des remarques et recommandations des citoyens. Une réunion en ce sens est d'ailleurs prévue ce jeudi 12 octobre à 19 heures.

À lire aussi

À terme, ce projet de longue haleine "va renforcer l’identité du quartier puisque les habitants qui le souhaitent sont amenés à s’impliquer et à proposer des aménagements. La qualité paysagère du quartier sera une plus-value indéniable, avec ces nouveaux espaces de respiration verts qualitatifs dans un contexte urbanisé."

Rappelons que le PIVW est un plan d’actions global à hauteur de 42 millions d’euros, dont 28,5 sont subsidiés par la Wallonie, et dont l'objectif est la redynamisation du territoire montois et de ses quartiers. Dans ce cadre, la ville a présenté 20 projets d'actions dont cinq s’inscrivent dans l’axe "élimination des chancres et dynamisation économique", trois dans l’axe "performances énergétiques", deux dans l’axe "nouvelles infrastructures publiques" et 10 dans l’axe "amélioration du cadre de vie".

15 de ces projets sont considérés comme étant prioritaires, les 5 autres étant considérés comme complémentaires.