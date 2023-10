Tentative de meurtre à Havré : l’auteur des coups de couteau reconnaît “la matérialité des faits”, sa détention préventive est confirmée

Transportée dans un état critique, elle avait heureusement survécu. Aujourd’hui, l’enquête se poursuit tandis que la détention préventive du suspect était confirmée ce 3 octobre dernier. “On ne connaît toujours pas les mobiles de l’inculpé, dont les propos sont assez confus. Il invoque la légitime défense en faisant mention d’une agression qu’il aurait subie”, nous précisait le parquet de Mons ce lundi.

Le dossier avait rapidement été mis à l’instruction du chef de tentative de meurtre. Une reconstitution pourrait être organisée dans le courant du mois de novembre et permettra, peut-être, aux enquêteurs et au juge d’instruction de mieux comprendre le déroulement de l’altercation et ses origines. “Le suspect reconnaît la matérialité des faits. Trois coups de couteau avaient été portés à la victime, qui a pu sortir de l’hôpital depuis lors.”

Un coup à la jugulaire avait notamment été porté. Selon les premiers éléments, l’altercation aurait pu s’inscrire dans un contexte de consommation de produits stupéfiants.