Dossier Envirolead : les députés adoptent des conclusions à la suite de la pétition des riverains, ceux-ci évoquent “des échanges encourageants”

Concrètement, cette dernière demande plusieurs choses au gouvernement : améliorer la publicité lors de la demande des permis de ce type pour permettre une meilleure information des citoyens ; réclamer une plus grande transparence et une meilleure publicité des données de la part de l’entreprise pour que les informations soient communiquées publiquement sans devoir passer par un tiers une demande formelle ; s’assurer de l’accessibilité du numéro vert SOS Environnement Nature, 24 heures/24 et 7 J/7, afin que toute situation ou activité qui porte une atteinte grave à l’environnement ou à l’écosystème en Wallonie puisse être signalée et traitée dans les meilleurs délais.

Mais aussi d’être attentif aux conclusions de l’étude complémentaire de la Ville de Mons et en tirer les leçons nécessaires si des éléments neufs venaient à apparaître ; renforcer les contrôles en amont en demandant à l’ISSeP un contrôle préalable des sols et de l’eau ainsi que des contrôles aux mêmes endroits de manière régulière pour voir si l’installation de l’usine respecte bien les conditions d’exploitation de l’usine.

"Un texte fait de belles promesses", selon les Engagés

En ce sens, une station mobile de contrôle de l’air devra être affectée au contrôle de cette usine. La commission demande à la direction en charge des eaux de surface du SPW ARNE d’apporter des précisions sur le dimensionnement du bassin d’eaux pluviales et d’analyser la possibilité d’installer un bassin de rétention collectif en partenariat avec l’IDEA dans le zoning de Ghlin-Baudour. Enfin, elle souhaite envisager une réflexion en matière d’aménagement du territoire afin de confirmer l’adéquation des plans de secteurs des zonings industriels aux évolutions territoriales qui ont eu lieu ces dernières décennies notamment des zones résidentielles en tenant compte de la réforme en cours du Schéma de Développement du Territoire (SDT).

Si ces conclusions conviennent au PS, à Ecolo, au MR et au PTB, du côté des Engagés en revanche, on estime surtout qu’il s’agit “d’un texte déclaratoire fait de belles promesses”, selon François Desquesnes. Ce dernier aurait en effet souhaité que la commission demande au gouvernement l’activation de l’article 65, qui permet, sur avis du fonctionnaire technique et des instances désignées par le gouvernement, de compléter ou de modifier les conditions d’exploitation et donc de compléter le permis délivré.

À lire aussi

Impossible à ce stade, selon les partenaires de majorité, qui précisent que des éléments nouveaux devraient être apportés au dossier pour qu’une activation de cet outil juridique puisse être envisagée, mais qui insistent aussi sur le fait que cela pourrait être le cas si les résultats de l’étude contradictoire réclamée par la ville de Mons ou le Conseil d’État venaient à compléter le dossier du point de vue des riverains.

Le comité de riverain se dit plus serein

De son comité, le comité qualifie les échanges de “globalement positifs et encourageants pour la suite”. “Il existe des opportunités pour améliorer le débat. Les études à venir joueront un rôle décisif en apportant une perspective différente sur la manière dont les consolidations de ce type de permis sont actuellement menées”, estime Gérald Vanderlin, porte-parole.

”De plus, nos études sur les sols contribueront à sensibiliser à l’importance d’une vision globale des rejets polluants accumulés et générés par le secteur industriel déjà présent dans nos sols. Grâce à la mobilisation, nous avons réussi à renforcer les conditions de surveillance des normes, à susciter une réflexion sur la présentation de tels permis à la population, à accroître la prise de conscience du facteur multiplicateur des industries situées dans la même zone, et à exprimer la volonté d’améliorer les outils de contrôle, notamment avec l’installation de stations de surveillance mobiles, la réalisation d’études préalables et voire des fréquences de contrôles plus accrus. La réflexion va même jusqu’à reconsidérer le plan d’aménagement du territoire.”

Bref, si le combat n’est pas gagné, il s’agit bien d’une victoire aux yeux du comité.