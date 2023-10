Métamorphose du quartier des Grands Prés à Mons : le bâtiment de la police judiciaire fait figure de “véritable tâche” dans le paysage

Au-delà des travaux de la gare de Mons qui se termine, l’aménagement du Centre des Congrés et la création du Jadin des Expositions sur près de 2,8 hectares, c’est un nouveau pôle scolaire intégrant une crèche, une école communale, une école provinciale et un hall sportif qui se précise au fil des démarches administratives.

À deux pas du terrain qui accueillera ce vaste projet, situé entre le chemin de l’Inquiétude et l’avenue Mélina Mercouri cependant, mieux vaut fermer les yeux sur le bâtiment de la police judiciaire. Vétuste, d’une architecture qui date d’une autre époque, ce dernier appartient à un groupe privé. Il est loué par la régie des bâtiments, qui le loue elle-même aux services du Fédéral.

La ville de Mons n’a donc pas la main pour décider de son devenir. Mais le souhait de le voir disparaître est clair. “Il fait en effet tâche dans le paysage, c’est un véritable coup de poing au regard de ce qui se développe autour”, estime Nicolas Martin (PS), bourgmestre de Mons. “D’autant plus qu’il n’a plus rien de fonctionnel et qu’il n’offre pas aux travailleurs un cadre de travail confortable et agréable.”

À lire aussi

Quel avenir donc pour ce bâtiment ? C’est la question que Florent Dufrane (Mons en Mieux) posera lors du prochain conseil communal. “Vu la place stratégique qu’occupe ce bâtiment, son mauvais état général extérieur, qu’en outre l’entrée de gare se trouve juste en face, que le futur pôle scolaire se trouvera juste à côté et que le futur parc public se trouvera juste derrière, il devrait subir une transformation ou une nouvelle construction”, estime le conseiller de l’opposition.

Une rencontre avec les propriétaires

”De plus, ce bâtiment imposant ne permet pas une bonne connexion entre tous les sites précités et revêt un caractère esthétique plus que discutable.” Des constatations partagées par le bourgmestre, qui a sensibilisé les propriétaires dudit bâtiment. “J’ai rencontré le groupe propriétaire des lieux il y a quelques mois afin de leur expliquer l’évolution globale du quartier et les sensibiliser au fait que préserver ce bâtiment, en l’état, était difficilement concevable”, ajoute Nicolas Martin.

Pour ce dernier, c’est bien une démolition qui devrait être privilégiée, quitte à reconstruire un nouveau projet qui tiendrait compte de la localisation stratégique et symbolique du site. “Le groupe n’a pas balayé notre demande de la main, il l'a très bien comprise compte tenu de l’évolution du quartier et de l’état déplorable du bâtiment. Des discussions pourraient être menées avec la régie fédérale et la réflexion sur l’avenir du site envisagée.” Une nouvelle rencontre pourrait être envisagée à l'avenir mais aucune échéance n'a pas été fixée.

Quelle que soit la décision qui pourrait être prise par le propriétaire, cette dernière ne devrait pas tomber avant plusieurs années, le temps qu’une solution soit trouvée pour les services concernés et qu’un éventuel nouveau projet soit envisagé. On insistera encore sur le fait que la ville n’a aucune emprise sur la suite des événements puisqu’elle n’est pas propriétaire du site ou du bâtiment.